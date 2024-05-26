TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

"Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."