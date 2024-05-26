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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların adı Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

SAMET AYBABA, YUSUF SARI'YI REDDETMİŞTİ

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, adı siyah-beyazlılarla anılan Yusuf Sarı ile ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

Bu sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a

6 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Adana Demirspor ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

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