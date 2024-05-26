Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Son hafta maçlarında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. İşte karşılaşmaların öncesinde iki takımın şampiyonluk ihtimali...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan'a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak.
Öte yandan Fenerbahçe'ye ise 20. şampiyonluk için galibiyetten fazlası gerekiyor.
FENERBAHÇE'YE GALİBİYET YETMİYOR
Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray'ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor'a yenilmesi gerek.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda puanlar eşitlenecek ve ikili averajla (1-0, 0-0) Fenerbahçe ligi zirvede bitirecek. Her iki mücadele de 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK BİRDEN
Fenerbahçe'de bugünkü İstanbulspor maçında cezalı futbolcular Batshuayi, Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlar İsmail, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz ve Krunic forma giyemeyecek.
Konuk ekipte Duhaney cezalı, Deli, Emir Kaan ve Mehmet sakat. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu arada Tahkim Kurulu derbi olayları için ceza alan isimlerden Mert Hakan'ın 5 maçlık cezasını 4'e düşürdü. Oosterwolde'nin 1, İrfan Can Eğribayat'ın 3 maçlık cezaları ise onandı.
G.SARAY KONYA'DA BU KEZ GALİP GELMEK İSTİYOR
Lider Galatasaray'ın MEDAŞ Stadı'nda Tümosan Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Son sekiz deplasman maçını kazanan sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.
DİĞER