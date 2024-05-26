Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri

Kimi zaman gergin ve olaylı geçen, çoğu haftası hakem tartışmalarına sahne olan Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun sonuna nihayet gelindi... Hürriyet'in derlediği haberde, Sportif açıdan da büyük heyecanın yaşandığı, birçok unutulmaz maçın oynandığı sezon, geride kalan 37 haftadaki müthiş mücadeleye yakışır şekilde şampiyonluk ve küme düşme düğümlerini çözecek bir finalle noktalanacak.

Elbette en çok merak edilen, şampiyonun kim olacağı. Şimdiden kulüp puan rekorlarını kıran iki ezeli rakip, Galatasaray ile Fenerbahçe'den biri bu üstün performansını şampiyonlukla taçlandıracak.