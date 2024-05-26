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GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe sözleri

rendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 00:45
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GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan Fenerbahçe sözleri

Timur, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı duygusal anların normal olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk ile oyunculara teşekkür eden Timur, şöyle konuştu:

"Hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ne diyebilirim, bilmiyorum. Florya'daki en önemli şey, çok güzel bir sevgi ortamı var, gerçek ve samimi. Sadece söylemde kalan değil. Aylardır ben Florya'dayım. Herkes, yedisinden yetmişine çok inanmıştı. Fenerbahçe maçı, öyle arada bir kaza oldu. Ama rekorlar kıran bir takım, bu yıl çok ciddi bir mücadele oldu. Hem zorlayıcı bir seneydi. Çünkü iki takım da çok başarılı bir sene yürüttü. İki takım da rekor kırdı. Mücadele eden tüm kulüpleri tebrik ediyoruz."

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