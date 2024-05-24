Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor
Trendyol Süper Lig'de son hafta Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da yeni sezon için flaş transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışan yönetim genç teknik adamın eski öğrencisine kancayı taktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Aslan, bu maçın moral bozukluğunu yaşasa da Konyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.
Okan Buruk'un öğrencileri ligde geride kalan 37 haftada 99 puan topladı.
Sarı kırmızılılar çıktığı 37 müsabakada 32 kez galip geldi.
Cimbom ayrıca 3 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı.
Ligde bu haftaya kadar 89 gol kaydeden Galatasaray, 25 gol de kalesinde gördü.
Dursun Özbek ve kurmayları bu hafta içinde teknik ekip ve futbolculara desteğini esirgemedi.
Yönetim, tüm futbolcularla tek tek görüşerek moral konuşması yaptı.
Galatasaray'da sezonun en kritik haftası yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim yaklaşık 2 aydır belirlediği oyuncular üzerine transfer çalışması gerçekleştiriyordu.
Sarı kırmızılıların listesinde ise birbirinden önemli isimler yer alıyordu.
Bu futbolculardan biri ise ortaya çıktı.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği öne sürüldü.
Cimbom bu hamleyi gerçekleştirmesi durumunda yeni sezon öncesi dev bir transfere imza atmış olacak.
Ayrıca ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de transfer yarışında önemli bir mesaj vermiş olacak.
İşte Cimbom'un transferdeki en önemli hedefi...
G.SARAY'DAN VEDAT MURIQI BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, başarılı golcüyü Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü öne sürüldü.
Öte yandan Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve Muriqi'yi zaman zaman 4-4-2 formasyonunda Icardi ile de kullanacağı belirtildi.
Kosovalı santrforun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
İspanya'dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcunun, eski hocası Okan Buruk ile çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Galatasaraylı idarecilerin, İspanyol ekibiyle pazarlıklara başladığı ve Vedat Muriqi'nin bonservisinde indirime gidilmesini bekledikleri ifade edildi.
İspanyol ekibinin, 1.94 boyundaki forvet için yaklaşık 6 milyon Euro'luk bonservis talebinin olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın ise bu transferi 3 milyon Euro civarında bitirmek istediği kaydedildi.
Pazarlıkların 2-3 hafta daha süreceği ve transferin kısa süre içinde netleşeceği iddia edildi.
Bu sezon Mallorca'da 32 maça çıkan Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Vedat ayrıca 2 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Vedat, sarı lacivertlilerde başarılı bir performans sergileyerek 21 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu.
Vedat kariyerinde Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, KS Besa, KF Teuta ve KF Liria gibi takımlarda da boy göstermişti.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Vedat'ın, Mallorca ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
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