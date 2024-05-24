Haberler Galatasaray Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Trendyol Süper Lig'de son hafta Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da yeni sezon için flaş transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışan yönetim genç teknik adamın eski öğrencisine kancayı taktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 12:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya bırakan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılılar ligin son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom bu maçtan 1 puan dahi alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Aslan, bu maçın moral bozukluğunu yaşasa da Konyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri ligde geride kalan 37 haftada 99 puan topladı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılılar çıktığı 37 müsabakada 32 kez galip geldi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom ayrıca 3 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Ligde bu haftaya kadar 89 gol kaydeden Galatasaray, 25 gol de kalesinde gördü.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Dursun Özbek ve kurmayları bu hafta içinde teknik ekip ve futbolculara desteğini esirgemedi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetim, tüm futbolcularla tek tek görüşerek moral konuşması yaptı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray'da sezonun en kritik haftası yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetim yaklaşık 2 aydır belirlediği oyuncular üzerine transfer çalışması gerçekleştiriyordu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların listesinde ise birbirinden önemli isimler yer alıyordu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu futbolculardan biri ise ortaya çıktı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom bu hamleyi gerçekleştirmesi durumunda yeni sezon öncesi dev bir transfere imza atmış olacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Ayrıca ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de transfer yarışında önemli bir mesaj vermiş olacak.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

İşte Cimbom'un transferdeki en önemli hedefi...

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

G.SARAY'DAN VEDAT MURIQI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların, başarılı golcüyü Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Öte yandan Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve Muriqi'yi zaman zaman 4-4-2 formasyonunda Icardi ile de kullanacağı belirtildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Kosovalı santrforun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

İspanya'dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcunun, eski hocası Okan Buruk ile çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaraylı idarecilerin, İspanyol ekibiyle pazarlıklara başladığı ve Vedat Muriqi'nin bonservisinde indirime gidilmesini bekledikleri ifade edildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

İspanyol ekibinin, 1.94 boyundaki forvet için yaklaşık 6 milyon Euro'luk bonservis talebinin olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray'ın ise bu transferi 3 milyon Euro civarında bitirmek istediği kaydedildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Pazarlıkların 2-3 hafta daha süreceği ve transferin kısa süre içinde netleşeceği iddia edildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu sezon Mallorca'da 32 maça çıkan Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Vedat ayrıca 2 de asist yaptı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Vedat, sarı lacivertlilerde başarılı bir performans sergileyerek 21 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Vedat kariyerinde Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, KS Besa, KF Teuta ve KF Liria gibi takımlarda da boy göstermişti.

Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli geliyor

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Vedat'ın, Mallorca ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Süper Lig devleri çok sürpriz bir yıldızın peşinde!
İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!
DİĞER
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos CANLI İZLE BURADA | Euroleague Final Four Fenerbahçe Beko saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete'de 'umumi mücade' vurgusu: 'İtlaf'lı çözümün belgesi
F.Bahçe'de 10 eksik! İşte Kartal'ın 11'i
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?
Dursun Özbek: F.Bahçe'den bir beklentimiz yok
İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN? | İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? Ne zaman başladı, kaç gün sürdü, kaç asker öldü?
Günlük burç yorumları 24 Mayıs
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan - Salernitana maçı ne zaman? Milan - Salernitana maçı ne zaman? 13:36
Juventus - Monza maçı ne zaman? Juventus - Monza maçı ne zaman? 13:34
Yıldırım'dan flaş yanıt: Şampiyonluk sözü veriyorum! Yıldırım'dan flaş yanıt: Şampiyonluk sözü veriyorum! 13:32
F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor! 13:22
F.Bahçe'de 10 eksik! İşte Kartal'ın 11'i F.Bahçe'de 10 eksik! İşte Kartal'ın 11'i 13:04
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı? Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı? 12:56
Daha Eski
Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman? Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman? 12:52
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:49
Almeira - Cadiz maçı ne zaman? Almeira - Cadiz maçı ne zaman? 12:46
Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman? 12:41
Olaylı derbi soruşturmasında F.Bahçeliler ifadeye geldi Olaylı derbi soruşturmasında F.Bahçeliler ifadeye geldi 12:29
Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? 12:28