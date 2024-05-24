Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Deneyimli çalıştırıcı, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken Nelsson'u kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Sanchez tandemi görev alacak.

Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.