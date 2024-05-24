Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu şekillendirdi. Deneyimli hoca, beraberliğin şampiyonluk için yeteceği müsabakaya derbi 11'inden iki değişiklik yapacak. Ziyech'in cezası nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'na formayı verecek olan Buruk, derbideki performansından memnun olmadığı o yıldızı ise kulübeye çekecek. İşte detaylar...
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Deneyimli hoca, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor.
Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.
NELSSON KULÜBEYE
Takvim'in haberine göre; Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.
Deneyimli çalıştırıcı, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken Nelsson'u kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Sanchez tandemi görev alacak.
Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.
Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı.
Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.
BARIŞ ALPER VE KEREM 11'DE
Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor.
Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek.
Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi.
Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.
Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı.
Binlerce Sarı-kırmızılı futbolsever, pazar günkü karşılaşmada Konya'da olacak.
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