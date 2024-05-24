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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu şekillendirdi. Deneyimli hoca, beraberliğin şampiyonluk için yeteceği müsabakaya derbi 11'inden iki değişiklik yapacak. Ziyech'in cezası nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'na formayı verecek olan Buruk, derbideki performansından memnun olmadığı o yıldızı ise kulübeye çekecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 12:14
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Trendyol Süper Lig'de sezonun son kritik virajına Konya'da çıkacak olan Galatasaray'a şampiyonluk için beraberlik yetecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında kadroda değişiklik hazırlığı içerisinde.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Buruk, Fenerbahçe derbisinde ortaya konan mücadele ve elde edilen sonuçtan son derece rahatsız.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Deneyimli hoca, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

NELSSON KULÜBEYE
Takvim'in haberine göre; Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Deneyimli çalıştırıcı, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken Nelsson'u kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Sanchez tandemi görev alacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

BARIŞ ALPER VE KEREM 11'DE
Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! O yıldızı kulübeye çekecek

Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı.

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