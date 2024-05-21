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Bile bile lades

Okan Buruk'un tercihleri derbideki şok yenilginin baş faktörü olarak belirlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Bile bile lades

F.Bahçe derbisinden ağır yara alarak çıkan G.Saray, yenilginin şokunu atlatmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda en çok tartışılan konu Okan Buruk'un tercihleri oldu. Alanyaspor deplasmanından bu yana aynı isimlerle aynı futbolu oynayan Buruk'un sistemi Pendik, Adana Demir ve Sivas maçlarında galibiyet getirmişti. Karagümrük maçında ise düşüş sinyalleri vermişti. Buruk, F.Bahçe maçına ise özel bir hazırlık yapmadı. Abdülkerim- Sanchez değişikliği dışında aynı kadroyla sahaya çıkınca puan kaybı kaçınılmaz oldu. Kerem ve Zaha gibi isimleri haftalardır kenarda unutan Buruk, takımını maça yeterince hazırlayamadı. Panik değişiklikleri de eleştirilen konuların başında geldi.

KONSANTRASYON YOK!

Dev maça önem göstermeyen G.Saray, ezeli rakibi tarafından cezalandırıldı. Şampiyonluğu son maça bırakan sarı-kırmızılı takım, hafta boyunca 'konsantrasyon' mesajı paylaşsa da sahada bu görüntüden eser yoktu. Oyuncuların rehavete girmiş halleri de yenilgiyi getirdi.

KAMPA GİRMEDİ

F.Bahçe derbisini son derece hafife alan sarı-kırmızılı takım, yeterince çalışmadı. Sarı-lacivertli takım Kayserispor galibiyetinin ardından ara vermeden derbi hazırlıklarına başladı. Galatasaray ise Fatih Karagümrük zaferinden sonra iki gün izin yaptı. Okan Buruk derbi öncesinde takımı kampa sokmazken, sarıkırmızılılar maç günü tesislerde toplandı.

TAKIM YİNE İZİNLİ

G.Saray'da alınan derbi yenilgisi sonrası gözler oyunculara çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, oyunculara bir gün izin verdi. Günü izinli geçiren sarı- kırmızılı takım, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Buruk ve ekibi hafta boyunca takımın moralini yüksek tutmaya çalışacak.

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