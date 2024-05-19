TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Stoper bölgesine genç ve potansiyelli bir ismi kazandırmak isteyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği o futbolcunun peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Öte yandan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik Direktör Okan Buruk saha içinin yanı sıra transfere de zaman harcıyor.
Başarılı hoca belirlediği futbolculardan liste oluşturup izleme komitesine seyrettiriyor.
Okan Buruk'un takip ettiği ve beğendiği o isimlerden biri ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın transferde sürpriz bir futbolcunun peşine düştüğü ortaya çıktı. Cimbom'un yeni stoperi Trendyol 1. Lig'den olabilir.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, Trendyol 1. Lig'de Boluspor forması giyen Naby Youssouf Oulare'yi takibe aldı.
2021 yılında ülkesinin takımlarından Santoba FC'den, Boluspor'a transfer olan Gineli futbolcu bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist gibi önemli bir katkı verdi.
Savunma kadar hücumda da adından söz ettiren 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oulare'nin güncel değeri ise 1 milyon Euro civarında. Okan Buruk, genç defans için gözlemci göndererek hakkında raporlar tutturdu.
Sarı kırmızılılarda hedef ise Sacha Boey gibi Oulare'yi de yüksek fiyatlara satıp önemli bir gelir elde etmek.
Ancak tek sorun yabancı kontenjanı. Eğer bu konu aşılabilirse ve bonservis beklentisi makul seviyeye çekilebilirse resmi teklif yapılacak.
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