Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Stoper bölgesine genç ve potansiyelli bir ismi kazandırmak isteyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği o futbolcunun peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 14:42
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Fenerbahçe ile evinde oynayacağı dev derbiden galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da her şey 3 puan üzerine kurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısındaki mücadelenin ardından mutlu sona ulaşarak milyonlarca taraftarını sevindirmenin hayalini kuruyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Beraberliğin de yettiği Cimbom için tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Türkiye'nin en güçlü takımı olduğunu ispat etmek ve ezeli rakibini yenmek isteyen Aslan'da, zorlu maç öncesi biletler tükendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Öte yandan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Teknik Direktör Okan Buruk saha içinin yanı sıra transfere de zaman harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Başarılı hoca belirlediği futbolculardan liste oluşturup izleme komitesine seyrettiriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Okan Buruk'un takip ettiği ve beğendiği o isimlerden biri ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Galatasaray'ın transferde sürpriz bir futbolcunun peşine düştüğü ortaya çıktı. Cimbom'un yeni stoperi Trendyol 1. Lig'den olabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, Trendyol 1. Lig'de Boluspor forması giyen Naby Youssouf Oulare'yi takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

2021 yılında ülkesinin takımlarından Santoba FC'den, Boluspor'a transfer olan Gineli futbolcu bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist gibi önemli bir katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Savunma kadar hücumda da adından söz ettiren 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Oulare'nin güncel değeri ise 1 milyon Euro civarında. Okan Buruk, genç defans için gözlemci göndererek hakkında raporlar tutturdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Sarı kırmızılılarda hedef ise Sacha Boey gibi Oulare'yi de yüksek fiyatlara satıp önemli bir gelir elde etmek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Ancak tek sorun yabancı kontenjanı. Eğer bu konu aşılabilirse ve bonservis beklentisi makul seviyeye çekilebilirse resmi teklif yapılacak.

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