TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 1. Lig'den stoper! Okan Buruk'tan onay çıktı

Fenerbahçe ile evinde oynayacağı dev derbiden galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da her şey 3 puan üzerine kurgulandı.

Beraberliğin de yettiği Cimbom için tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Türkiye'nin en güçlü takımı olduğunu ispat etmek ve ezeli rakibini yenmek isteyen Aslan'da, zorlu maç öncesi biletler tükendi.