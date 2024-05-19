Haberler Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında büyük yankı uyandırarak kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, beklenen katkıyı veremedi. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'ine girmekte zorlanan Fildişili oyuncu, son durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha, takipçilerinin yorumlarına cevap verdi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

Büyük umutlarla kadroya katılan 31 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

40 resmi maçta forma giyen Wilfried Zaha, 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

Beklenen patlamayı bir türlü yapamayan deneyimli kanat oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'ine girmekte zorlanıyor.

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

Daha çok rotasyonda tercih edilen Zaha, son durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

"OYNAMADIĞIM İÇİN MUTLU DEĞİLİM"
Oynamadığı için mutlu olmadığını ifade eden Wilfried Zaha, "Sırf gülümsemediğim için mutsuz olduğum anlamı çıkmaz. Fotoğraflara çok fazla anlam yüklemeyin! Dürüst oluyorum oynamadığım için mutlu değilim ama kulübü ve taraftarları seviyorum.'' dedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk yıldız...
Derbinin VAR'ı açıklandı!
İstanbul baraj doluluk oranı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk yıldız... G.Saray büyük oynuyor! 70 milyon Euro'luk yıldız... 13:12
Bologna - Juventus maçı ne zaman? Bologna - Juventus maçı ne zaman? 13:10
Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? 13:03
Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? 12:55
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı 12:31
Arda Güler'in sevgilisinden evlilik sorusuna cevap Arda Güler'in sevgilisinden evlilik sorusuna cevap 12:14
Daha Eski
Derbinin VAR'ı açıklandı! Derbinin VAR'ı açıklandı! 12:05
Derbi saat kaçta? | GS - FB Derbi saat kaçta? | GS - FB 12:02
Valencia - Girona maçı ne zaman? Valencia - Girona maçı ne zaman? 07:34
Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? 07:37
Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı veren kanallar Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı veren kanallar 08:28
Resmen açıklandı! İşte Beşiktaş'a verdiği cevap Resmen açıklandı! İşte Beşiktaş'a verdiği cevap 08:59