Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında büyük yankı uyandırarak kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, beklenen katkıyı veremedi. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'ine girmekte zorlanan Fildişili oyuncu, son durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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Beklenen patlamayı bir türlü yapamayan deneyimli kanat oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'ine girmekte zorlanıyor.
Daha çok rotasyonda tercih edilen Zaha, son durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"OYNAMADIĞIM İÇİN MUTLU DEĞİLİM"
Oynamadığı için mutlu olmadığını ifade eden Wilfried Zaha, "Sırf gülümsemediğim için mutsuz olduğum anlamı çıkmaz. Fotoğraflara çok fazla anlam yüklemeyin! Dürüst oluyorum oynamadığım için mutlu değilim ama kulübü ve taraftarları seviyorum.'' dedi.
Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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