Galatasaray'da Wilfried Zaha'dan flaş yorum: Mutlu değilim!

"OYNAMADIĞIM İÇİN MUTLU DEĞİLİM"

Oynamadığı için mutlu olmadığını ifade eden Wilfried Zaha, "Sırf gülümsemediğim için mutsuz olduğum anlamı çıkmaz. Fotoğraflara çok fazla anlam yüklemeyin! Dürüst oluyorum oynamadığım için mutlu değilim ama kulübü ve taraftarları seviyorum.'' dedi.