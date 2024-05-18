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Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar dev derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:35
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Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.

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