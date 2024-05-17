TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan 1 puanla ayrıldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan İlkay Gündoğan konusunda sürpriz bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Oliveira ve Ndombele ile yollarını ayırma kararı alan, 8 numara arayan sarı-kırmızılıların hedefinde İlkay Gündoğan yer alıyor.
Yıldız oyuncunun Barcelona'daki durumu yakından takip ediliyor ve mali şartları araştırılıyor.
Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi.
YILLIK KAZANCI 9 MİLYON EURO
İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başladı.
Kaan'ın İstanbul, RAMS Park atmosferi ve camia ile ilgili anlattıklarından etkilenen 33 yaşındaki oyuncu, taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye artık daha sıcak bakıyor.
Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen İlkay'ın 1+1 yıllık sözleşmesi var.
Yıldız futbolcunun senelik kazancı ise yaklaşık 9 milyon Euro.
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