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TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan 1 puanla ayrıldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan İlkay Gündoğan konusunda sürpriz bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Mertens'le anlaşarak iç transferi bitiren Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.

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TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Oliveira ve Ndombele ile yollarını ayırma kararı alan, 8 numara arayan sarı-kırmızılıların hedefinde İlkay Gündoğan yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Yıldız oyuncunun Barcelona'daki durumu yakından takip ediliyor ve mali şartları araştırılıyor.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

YILLIK KAZANCI 9 MİLYON EURO

İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başladı.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Kaan'ın İstanbul, RAMS Park atmosferi ve camia ile ilgili anlattıklarından etkilenen 33 yaşındaki oyuncu, taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye artık daha sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen İlkay'ın 1+1 yıllık sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü

Yıldız futbolcunun senelik kazancı ise yaklaşık 9 milyon Euro.

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