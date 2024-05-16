TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayıyor. Sarı-kırmızlı ekip gelecek sezon için Devler Ligi'ne katılıp, önemli başarılar elde etmek istiyor. Bunun için için transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, flaş bir hamleye imza atmak istiyor. Bu bağlamda Galatasaray, dünya yıldızı ile ilk teması kurdu. İşte detaylar...
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Sarı-Kırmızılılar, Katalan devinin yıldızı İlkay Gündoğan ile sezon sonunda yüz yüze görüşme kararı aldı. Hem oyuncu hem de menajeri ile gerekli temasların da kurulduğu gelen haberler arasında.
33 yaşındaki olan Türk kökenli Alman futbolcunun Katalan ekibi Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.
TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR
Ayrıca orta vadede Türkiye'ye sıcak bakan Gündoğan'ın kontratının 1 yıl da çift taraflı olarak uzatılma opsiyonu bulunuyor.
Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen yıldız futbolcu daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke'de de görev aldı.
Gündoğan bu sezon Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 kez de asist üretti. Deneyimli oyuncuya güncel verilere göre; 16 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcuya, G.Saray taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor.
İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?
İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Futbola Hebler 06 altyapısında başladı.
Sırasıyla Schalke 04 altyapı, SSV Buer altyapı, Bochum U17 ve U19'da forma giydi.
Şubat 2009'da 8ochum U19'dan 850 bin Euro bonservis karşılığında Nürnberg'e imza attı.
2011 yazında Borussia Dortmund, 5.5 milyon Euro bonservisle renklerine bağladı. 5 yıl burada top koşturdu.
2016'da 27 milyon Euro bonservisle Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, 7 yıl burada oynadı.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023 yazında Barcelona'ya bedelsiz bir şekilde imza attı.
Katalan deviyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...
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