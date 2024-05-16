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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayıyor. Sarı-kırmızlı ekip gelecek sezon için Devler Ligi'ne katılıp, önemli başarılar elde etmek istiyor. Bunun için için transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, flaş bir hamleye imza atmak istiyor. Bu bağlamda Galatasaray, dünya yıldızı ile ilk teması kurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Bir yandan şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılar, ses getirecek yeni bir hamle düşünüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Sezon bittikten sonra seçim heyecanı yaşayacak olan Cimbom'da başkan Dursun Özbek ve yönetiminin orta sahaya tartışılmayacak bir isim takviye etmeyi düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

İLKAY GÜNDOĞAN İLE RANDEVU

Takvim'in haberine göre; bu doğrultuda rotanın La Liga devi Barcelona'da kariyerini sürdüren İlkay Gündoğan'a çevrildiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Sarı-Kırmızılılar, Katalan devinin yıldızı İlkay Gündoğan ile sezon sonunda yüz yüze görüşme kararı aldı. Hem oyuncu hem de menajeri ile gerekli temasların da kurulduğu gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

33 yaşındaki olan Türk kökenli Alman futbolcunun Katalan ekibi Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Ayrıca orta vadede Türkiye'ye sıcak bakan Gündoğan'ın kontratının 1 yıl da çift taraflı olarak uzatılma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen yıldız futbolcu daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke'de de görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Gündoğan bu sezon Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 kez de asist üretti. Deneyimli oyuncuya güncel verilere göre; 16 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcuya, G.Saray taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Futbola Hebler 06 altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Sırasıyla Schalke 04 altyapı, SSV Buer altyapı, Bochum U17 ve U19'da forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Şubat 2009'da 8ochum U19'dan 850 bin Euro bonservis karşılığında Nürnberg'e imza attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

2011 yazında Borussia Dortmund, 5.5 milyon Euro bonservisle renklerine bağladı. 5 yıl burada top koşturdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

2016'da 27 milyon Euro bonservisle Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, 7 yıl burada oynadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023 yazında Barcelona'ya bedelsiz bir şekilde imza attı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dünya yıldızı ile ilk temas kuruldu

Katalan deviyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...

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