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Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar daha önce Sacha Boey hamlesinde olduğu gibi düşük maliyet yüksek performans arayışları kapsamında gündemine yeniden Lorenz Assignon'u aldı. İşte transferin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

Cimbom yeni sezonda kadrosuna yıldız bir sağ bek eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar'da daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la yeniden temas kuruldu.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

Devre arasında Rennes'ten Burnley'e kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Assignon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Serge Aurier'den gerekli katkıyı alamadı.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

DEĞERİNİ KATLADI

2021 yılında Bastia'da forma giyerken 300 bin Euro piyasa değeri olan Assignon'nun şimdike piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

LORENZ ASSIGNON KİMDİR?

2000 yılında Fransa'nın Grasse şehrinde doğan Lorenz Assignon, futbola Rennes'in altyapısında başladı.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'da kiralık olarak forma giyen Assignon, 13 maç mücadele ettiği takıma 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynuyan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 21 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi.

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