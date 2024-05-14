TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?
Son dakika spor haberi: Gelecek sezon Davinson Sanchez ile yollarını ayırması gündeme gelen Galatasaray, stoper transferi için adaylarını belirlemeye başladı. Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Sevilla'ya veda edecek olan Sergio Ramos'u liste başı yaptı. Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği deneyimli oyuncu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Gelecek sezona da iddialı girmek isteyen kurmaylar, Sergio Ramos'u listenin başına yazmıştı.
TRANSFERDE KÖTÜ HABER!
Galatasaray'ın listesinde öncelik verdiği isimlerden olan İspanyol savunmacıdan kötü haber geldi.
SERGIO RAMOS MLS YOLCUSU!
Athletic'te yer alan haberde Ramos'un İspanyol ekibiyle sözleşme yenilemesinin beklenmediği ve MLS takımlarından San Diego FC ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde iki taraf arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak Ramos'un San Diego FC'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
GELECEK YIL LİGE DAHİL OLACAK
MLS'te mevcut sezonda yer almayan San Diego FC, gelecek sezondan itibaren lige dahil olacak.
San Diego FC'ye geçtiğimiz lige katılma hakkı tanınmıştı. Kulüp, şu ana kadar 3 futbolcuyla resmi sözleşme imzalarken PSV forması giyen Hirving Lozano ile görüşmelerini sürdürüyor.
Ramos, sezon başında Sevilla'ya imza atmış ve altyapısından yetiştiği kulübe dönmüştü.
Bu sezon 34 maçta süre alan tecrübeli stoper, 7 gol ve 1 asist kaydetti.
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