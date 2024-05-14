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TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon Davinson Sanchez ile yollarını ayırması gündeme gelen Galatasaray, stoper transferi için adaylarını belirlemeye başladı. Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Sevilla'ya veda edecek olan Sergio Ramos'u liste başı yaptı. Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği deneyimli oyuncu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 13:00
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TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, savunma hattını dünyaca ünlü yıldız Ramos ile güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Davinson Sanchez'e gelen teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, stoper bölgesine nokta atışı bir takviye planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Gelecek sezona da iddialı girmek isteyen kurmaylar, Sergio Ramos'u listenin başına yazmıştı.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFERDE KÖTÜ HABER!
Galatasaray'ın listesinde öncelik verdiği isimlerden olan İspanyol savunmacıdan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

SERGIO RAMOS MLS YOLCUSU!
Athletic'te yer alan haberde Ramos'un İspanyol ekibiyle sözleşme yenilemesinin beklenmediği ve MLS takımlarından San Diego FC ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

Haberde iki taraf arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak Ramos'un San Diego FC'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

GELECEK YIL LİGE DAHİL OLACAK
MLS'te mevcut sezonda yer almayan San Diego FC, gelecek sezondan itibaren lige dahil olacak.

TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a gelecek mi?

San Diego FC'ye geçtiğimiz lige katılma hakkı tanınmıştı. Kulüp, şu ana kadar 3 futbolcuyla resmi sözleşme imzalarken PSV forması giyen Hirving Lozano ile görüşmelerini sürdürüyor.

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