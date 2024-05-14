Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada sarı-kırmızılılara şampiyonluk için beraberlik yetecek. Peki Galatasaray şampiyon olursa kupayı derbide kaldırabilecek mi? İşte TFF'de yer alan o madde...
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Galatasaraylı taraftarlar, kupanın stada getirilmesini istiyor. Peki Galatasaray şampiyon olması halinde derbide kupayı kaldıracak mı? İşte detaylar...
ASLAN'IN TALEBİ OLMAYACAK
Akşam'ın derlediği habere göre; Trendyol Süper Lig Müsabaka Statüsü'nün 11. maddesinin 1. fıkrasına göre; şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşmeden kupa, maçlara getirilmiyor.
Galatasaray, kupanın Fenerbahçe maçına getirilmesi konusunda Türkiye futbol Federasyon'dan özel bir talepte bulunmayacak. Futbol Federasyonu cephesi de kupanın getirilmesine talimatlar nedeniyle sıcak bakmıyor.
Cim-Bom, F.Bahçe karşılaşmasının bitimiyle şampiyonluğunu ilan ederse kupayı hafta içinde yapılacak bir törenle almayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta görkemli bir şampiyonluk töreni yapılması hedefleniyor.
3 KUPALI GÖRKEMLİ TÖREN PLANI
Bu sezon kazanılan Süper Kupa'nın da yapılacak törende getirilmesi içinde TFF'ye bir istekte bulunacak.
Bu törende Kadınlar Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşan Galatasaray Kadın Futbol takımının da yer alması bekleniyor.
Törende bazı sürprizler için şimdiden çalışmalar başlamış durumda. Kutlamalarda sahne çıkacak sanatçılarla görüşmeler yapılmaya başlandı.
GS Store yetkilileri de şampiyonluk ürünleri konusunda son hazırlık bitirmiş durumda. Şampiyonluğun garantilemesiyle birlikte arka arkaya ürünlerin satışa çıkması hedefleniyor.
İŞTE O TALİMAT
2023-24 FUTBOL MÜSABAKA STATÜSÜ: MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR: (1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.
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