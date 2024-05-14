Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Süper Lig'in bitimine 2 maç kala zirve yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray'ın 24. şampiyonluğa ulaşması için kalan maçlarda 1 puan alması gerekiyor.

Cim-Bom, hafta sonunda Kanarya ile kendi seyircisi önünde oynayacak. Bu karşılaşmada 1 puan alınırsa Sarı-Kırmızılılar, son haftada Konyaspor maçını beklemeden mutlu sona ulaşacak.