Haberler Galatasaray Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada sarı-kırmızılılara şampiyonluk için beraberlik yetecek. Peki Galatasaray şampiyon olursa kupayı derbide kaldırabilecek mi? İşte TFF'de yer alan o madde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Süper Lig'in bitimine 2 maç kala zirve yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray'ın 24. şampiyonluğa ulaşması için kalan maçlarda 1 puan alması gerekiyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Cim-Bom, hafta sonunda Kanarya ile kendi seyircisi önünde oynayacak. Bu karşılaşmada 1 puan alınırsa Sarı-Kırmızılılar, son haftada Konyaspor maçını beklemeden mutlu sona ulaşacak.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Bu nedenle Şampiyonluk Kupası'nın RAMS Park'a getirilip getirilmeyeceği tartışma konusu oldu.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Galatasaraylı taraftarlar, kupanın stada getirilmesini istiyor. Peki Galatasaray şampiyon olması halinde derbide kupayı kaldıracak mı? İşte detaylar...

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

ASLAN'IN TALEBİ OLMAYACAK
Akşam'ın derlediği habere göre; Trendyol Süper Lig Müsabaka Statüsü'nün 11. maddesinin 1. fıkrasına göre; şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşmeden kupa, maçlara getirilmiyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Galatasaray, kupanın Fenerbahçe maçına getirilmesi konusunda Türkiye futbol Federasyon'dan özel bir talepte bulunmayacak. Futbol Federasyonu cephesi de kupanın getirilmesine talimatlar nedeniyle sıcak bakmıyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Cim-Bom, F.Bahçe karşılaşmasının bitimiyle şampiyonluğunu ilan ederse kupayı hafta içinde yapılacak bir törenle almayı planlıyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta görkemli bir şampiyonluk töreni yapılması hedefleniyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

3 KUPALI GÖRKEMLİ TÖREN PLANI
Bu sezon kazanılan Süper Kupa'nın da yapılacak törende getirilmesi içinde TFF'ye bir istekte bulunacak.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Bu törende Kadınlar Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşan Galatasaray Kadın Futbol takımının da yer alması bekleniyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

Törende bazı sürprizler için şimdiden çalışmalar başlamış durumda. Kutlamalarda sahne çıkacak sanatçılarla görüşmeler yapılmaya başlandı.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

GS Store yetkilileri de şampiyonluk ürünleri konusunda son hazırlık bitirmiş durumda. Şampiyonluğun garantilemesiyle birlikte arka arkaya ürünlerin satışa çıkması hedefleniyor.

Şampiyonluk kupası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gelecek mi? İşte TFF talimatnamesi

İŞTE O TALİMAT
2023-24 FUTBOL MÜSABAKA STATÜSÜ: MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR: (1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

İş Bankası
Rafa Silva transferinde flaş gelişme!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş belli oldu! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı
İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rafa Silva transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 MAYIS rakamları
BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Deprem mi oldu son dakika 14 Mayıs
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Ekmas! Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Ekmas! 09:45
Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde Şampiyonluk kupası derbiye gelecek mi? İşte o madde 09:37
Mourinho Avrupa'da ses getirdi Mourinho Avrupa'da ses getirdi 01:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:53
Rafa Silva transferinde flaş gelişme! Rafa Silva transferinde flaş gelişme! 09:02
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor! F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor! 09:27
Daha Eski
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:02
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:03
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:03
VAR kayıtları açıklandı VAR kayıtları açıklandı 01:00
Iğdır avantajlı Iğdır avantajlı 01:01