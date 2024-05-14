Dries Mertens... Galatasaray'ın 24. şampiyonluk yürüyüşünün en önemli aktörü... 37 yaşındaki yıldız, 'kulübe gücü' olarak düşünüldüğü sezona adeta imzasını atıyor. Ligin son düzlüğünde sazı eline alınan tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle şampiyonluk modunu açtı. Ardından Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarını boş geçmedi. Süper Lig'deki son 8 maçın tamamında skoru değiştiren tecrübeli oyuncu, 5 gol ve 9 asistle 14 kez tabelaya direkt etki etti. Ligde 34 maçta 9 gol, 15 asiste ulaştı. 2014-2015 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

49 MAÇTA 27 KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'de asist krallığı listesinde ilk sırada yer alan Belçikalı oyuncu, gol pası sayısını 15'e çıkarttı. Mertens'in tabela etkisi kadar kilit pas istatistiği de futbolseverleri büyüledi. 37 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına son 8 haftada tam 41 kilit pas verdi. Sezon genelinde toplam 86 kilit pas veren Mertens, son 8 maçta rakamlarını üçe katlamış oldu. 1.73'ten 5.1 ortalamaya ulaşarak takımının 'Orkestra şefi' oldu. Bu sezon toplam 49 maçta 12 gol, 15 asiste ulaşan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde tam 6 kez bir maçta hem gol hem asist yaptı. 2014-15 sonrası dönemde bir Süper Lig sezonunda en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu oldu.

MERTENS'İN KARNESİ

Karagümrük: 6 kilit pas (1 gol, 1 asist)

Sivasspor: 2 kilit pas (2 gol, 1 asist)

Adana Demir: 10 kilit pas (2 asist)

Pendikspor: 6 kilit pas (1 gol, 1 asist)

Alanyaspor: 7 kilit pas (1 asist)

Hatayspor: 5 kilit pas (1 asist)

Kasımpaşa: 3 kilit pas (1 gol, 1 asist)

Çaykur Rize: 2 kilit pas (1 asist)