GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da yeni sezon için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattında Tete'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yerine Rafa Silva'yı gözüne kestirmişti. Oyuncunun transferi için flaş gelişme ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Benfica'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti.
Portekizli yıldız oyuncu için Suudi Arabistan ve Katar takımlarının büyük ilgisi var.
30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl için 20 milyon Euro'luk dev bir teklif geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray bu rakamlara çıkamayacağı için transfer neredeyse imkansız gözüküyor.
Bu sezon 52 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 22 gol atarken 15 de asist yaptı.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
DİĞER