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GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da yeni sezon için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattında Tete'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yerine Rafa Silva'yı gözüne kestirmişti. Oyuncunun transferi için flaş gelişme ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:03
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GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan yönetim transfer listesini belirlerken Okan Buruk'un raporu da göz önüne alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kadroya katılan Tete beklentileri karşılayamazken Brezilyalı yıldızın gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Benfica'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Portekizli yıldız oyuncu için Suudi Arabistan ve Katar takımlarının büyük ilgisi var.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl için 20 milyon Euro'luk dev bir teklif geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray bu rakamlara çıkamayacağı için transfer neredeyse imkansız gözüküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Bu sezon 52 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 22 gol atarken 15 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sürpriz gelişme! Gelecek sezon...

Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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