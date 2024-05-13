GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?
Son dakika Galatasaray haberleri... Adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da bazı isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanıyor... Bu futbolculardan birkaçı için kesinlik var. Gönderilecekler! Bazılarının durumu ise hala belli değil. Son karar ise teknik direktör Okan Buruk'ta. İşte o isimlerden biri olan Yusuf Demir için resmi karar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:47
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LİGDE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
100 PUANA BİR ADIM KALDI
Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu 99'a çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.
Cimbom ligin 36. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında aldığı galibiyetle 99 puana ulaştı.
Ligde kalan 2 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım unvanını elde etmek olacak.
Öte yandan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Yönetim yeni sezon için transfer planlamalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılarda gidecek ve gelecek isimler büyük merak konusu olmuştu.
Konuya dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın sezon başında Basel'e kiraladığı Yusuf Demir, geri dönmeye hazırlanıyor.
Fotomaç'ın İsviçre basınından derlediği habere göre, Yusuf'un bu sezonki performansı yeterli görülmedi.
Şubat ayından bu yana kadroya giremeyen Yusuf, sadece 13 maçta süre alabildi.
Sarı kırmızılılar, Yusuf için 6 milyon Euro bonservis ödemişti.
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