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GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Son dakika Galatasaray haberleri... Adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da bazı isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanıyor... Bu futbolculardan birkaçı için kesinlik var. Gönderilecekler! Bazılarının durumu ise hala belli değil. Son karar ise teknik direktör Okan Buruk'ta. İşte o isimlerden biri olan Yusuf Demir için resmi karar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:47
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GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Bu sonuçla sarı kırmızılılar, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Aslan, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

LİGDE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

100 PUANA BİR ADIM KALDI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu 99'a çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Cimbom ligin 36. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında aldığı galibiyetle 99 puana ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Ligde kalan 2 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım unvanını elde etmek olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Öte yandan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Yönetim yeni sezon için transfer planlamalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Sarı kırmızılılarda gidecek ve gelecek isimler büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Konuya dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın sezon başında Basel'e kiraladığı Yusuf Demir, geri dönmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Fotomaç'ın İsviçre basınından derlediği habere göre, Yusuf'un bu sezonki performansı yeterli görülmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Şubat ayından bu yana kadroya giremeyen Yusuf, sadece 13 maçta süre alabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak?

Sarı kırmızılılar, Yusuf için 6 milyon Euro bonservis ödemişti.

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