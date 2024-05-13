GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 1 puanla dahi ayrılması durumunda 24. kez şampiyon olacak. Teknik Direktör Okan Buruk ise kritik maç öncesi stoper hattıyla ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
Öte yandan Galatasaray'da gözler artık tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda.
Cimbom ezeli rakibiyle 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk ise kritik randevu öncesi maça dair planlarını yapmaya başladı.
Başarılı çalıştırıcının son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ardından kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde stoper kurgusunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Okan Buruk'un, Abdülkerim Bardakcı'nın Fatih Karagümrük müsabakasındaki performansı sebebiyle Davinson Sanchez'e yöneleceği kaydedildi.
50 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe karşısında Sanchez-Nelsson ikilisine şans tanıyabileceği aktarıldı.
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