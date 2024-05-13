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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 1 puanla dahi ayrılması durumunda 24. kez şampiyon olacak. Teknik Direktör Okan Buruk ise kritik maç öncesi stoper hattıyla ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:17
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı kırmızılılar bu sonuçla birlikte Süper Lig'de son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Cimbom aldığı galibiyetin ardından puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Öte yandan Galatasaray'da gözler artık tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Cimbom ezeli rakibiyle 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik direktör Okan Buruk ise kritik randevu öncesi maça dair planlarını yapmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Başarılı çalıştırıcının son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ardından kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde stoper kurgusunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Okan Buruk'un, Abdülkerim Bardakcı'nın Fatih Karagümrük müsabakasındaki performansı sebebiyle Davinson Sanchez'e yöneleceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan stoper kararı! Fenerbahçe derbisinde...

50 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe karşısında Sanchez-Nelsson ikilisine şans tanıyabileceği aktarıldı.

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