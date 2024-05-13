Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda 6 puanlık avantajını koruyan sarı kırmızılılar bir virajı daha kayıpsız geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Şampiyonluk yolunda ktirik bir virajı daha kayıpsız geçen sarı kırmızılılar puanını 99 yaptı.

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar şampiyonluk yarışını yorumladı. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

AHMET ÇAKAR - İŞİ BİTİRDİ GALİBA

Galatasaray çok tuhaf bir takım. Tam anlamıyla bir 'winner'... Ha bu hafta ha şu hafta diye diye tam 17 hafta kazandılar…

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Dün akşam kazanamayabilirlerdi ama yeniden son birkaç dakika içinde galip gelmeyi bildiler. İlk devre kötü bir Galatasaray vardı. Etkili olamadılar. Rakip Karagümrük çok fazla gelmeye başladı ve geldiği pozisyonların birinde de golü buldu. Kolay değil, adam 25-30 metre topu getirdi kovalayan yok, basan yok, çok da iyi bir şutla Karagümrük öne geçti.

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

İlk devre Galatasaray için kötü gidiyordu ki uzatma dakikalarında sahaya Barış Alper çıktı. Top yumuşak geliyordu, kafayı yumuşak vurdu, Karagümrük kalecisi de kapattığı köşeden golü yiyiverdi.

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

İkinci yarı Galatasaray'ı çok daha büyük bir baskı içinde gördük. Sağdan soldan kornerler ve bütün hücum organizasyonlarında başrol oyuncusu Barış Alper… Top dışarı çıkıyordu, son bir hamle ile düşerken Mertens'in önüne yuvarladı, o da golü yaptı.

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Artık Galatasaray kazandı diyorduk ki Abdülkerim'in büyük zamanlama hatası golü getirdi. 1.95'lik Markao göğsüyle topu alıp, Abdülkerim'in arkasına geçiverdi ve gol vuruşunu yaptı. Bir milli stoper, rakibe böyle bir vuruş şansı vermemeli.

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

Bu dakikadan sonra hesaplar, kitaplar yapılıyordu, 'Haftaya Fenerbahçe yenerse Konya'da puan kaybeder mi?' diye düşünürken sahneye oyuna sonradan giren Berkan çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a derbi öncesi müjde!
G.Saray'dan F.Bahçelileri kızdıracak transfer!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV 8 CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Di Maria bombası patlıyor! Transfer... Di Maria bombası patlıyor! Transfer... 09:47
Derbi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı! Derbi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı! 09:34
G.Saray'a derbi öncesi müjde! G.Saray'a derbi öncesi müjde! 09:26
Fırtına'da sürpriz ayrılık! İşte Uğurcan'ın yeni takımı Fırtına'da sürpriz ayrılık! İşte Uğurcan'ın yeni takımı 09:13
Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! 09:00
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs 07:34
Daha Eski
Derbiye eksiksiz gidecek Derbiye eksiksiz gidecek 00:52
PSG evinde mağlup PSG evinde mağlup 00:21
Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı" Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı" 00:21
PSG evinde mağlup PSG evinde mağlup 00:16
Flaş Beşiktaş yorumu! "Antrenman havasında oynuyor" Flaş Beşiktaş yorumu! "Antrenman havasında oynuyor" 00:07
Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı" Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı" 23:56