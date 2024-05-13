Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu: Galatasaray çok enteresan bir takım

AHMET ÇAKAR - İŞİ BİTİRDİ GALİBA Galatasaray çok tuhaf bir takım. Tam anlamıyla bir 'winner'... Ha bu hafta ha şu hafta diye diye tam 17 hafta kazandılar…

Dün akşam kazanamayabilirlerdi ama yeniden son birkaç dakika içinde galip gelmeyi bildiler. İlk devre kötü bir Galatasaray vardı. Etkili olamadılar. Rakip Karagümrük çok fazla gelmeye başladı ve geldiği pozisyonların birinde de golü buldu. Kolay değil, adam 25-30 metre topu getirdi kovalayan yok, basan yok, çok da iyi bir şutla Karagümrük öne geçti.