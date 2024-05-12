Haberler Galatasaray Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. haftada 10 maç aynı anda başlayacak. 6 puan farkla liderğini sürdüren Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte sarı kırmızılıların şampiyonluk ihtimalleri... | SON DAKİKA HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 17:48
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Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 10 maç aynı anda başlıyor. Ligin liderli Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı kırmızılılar bugun şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

FARK 6'YA ÇIKTI

TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Son 3 hafta kala Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali gündeme geldi.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

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Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

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Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

1. ihtimal: Galatasaray Karagümrük'ten 3 puan alıp Fenerbahçe de evinde Kayseri'ye puan kaybederse Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

2. ihtimal: Galatasaray Karagümrük ile berabere kalıp Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'a yenilirse puan farkı 7'ye çıkacak ve 2 hafta kala Galatasaray şampiyon olacak.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde rakibine bakmaksızın 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller

Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk'un Süper Lig'de üçüncü Galatasaray'da ise üst üste 2. şampiyonluğu olacak.

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