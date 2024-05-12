Galatasaray Karagümrük deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! İşte tüm ihtimaller
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. haftada 10 maç aynı anda başlayacak. 6 puan farkla liderğini sürdüren Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte sarı kırmızılıların şampiyonluk ihtimalleri... | SON DAKİKA HABERLERİ
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Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar...
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINDA ŞAMPİYON OLABİLİR!
Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda bugün oynanacak Karagümrük maçında şampiyonluğunu ilan edebilir...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı.
1. ihtimal: Galatasaray Karagümrük'ten 3 puan alıp Fenerbahçe de evinde Kayseri'ye puan kaybederse Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
2. ihtimal: Galatasaray Karagümrük ile berabere kalıp Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'a yenilirse puan farkı 7'ye çıkacak ve 2 hafta kala Galatasaray şampiyon olacak.
Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde rakibine bakmaksızın 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk'un Süper Lig'de üçüncü Galatasaray'da ise üst üste 2. şampiyonluğu olacak.
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