Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü!

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü kaydeden Berkan Kutlu karşılaşmanın ardından konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Sarı kırmızılılara 90. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Berkan Kutlu: "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz. Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı
Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "F.Bahçe maçı..."
DİĞER
“Anneler yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan mucizelerdir” Ünlü isimlerden duygusal anneler günü paylaşımları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu
İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri!
Cimbom adım adım şampiyonluğa! Olimpiyat'ta gol düellosu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Metin Öztürk: F.Bahçe maçında çok iyi atmosfer olacak!
Maç sonu 3’lüsü 3 futbolcudan
💥Süper Loto çekildi! (12 Mayıs)
🐄 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens: Sona doğru gidiyoruz Mertens: Sona doğru gidiyoruz 21:47
Barış Alper Yılmaz: Tarihe geçmek istiyoruz! Barış Alper Yılmaz: Tarihe geçmek istiyoruz! 21:45
Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü! Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü! 21:44
Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "F.Bahçe maçı..." Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "F.Bahçe maçı..." 21:37
F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı 21:35
Başakşehir tek golle kazandı! Başakşehir tek golle kazandı! 21:29
Daha Eski
İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri! İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri! 21:24
"Burada aslolan Fenerbahçe" "Burada aslolan Fenerbahçe" 21:20
Batshuayi: Galatasaray derbisi çok önemli Batshuayi: Galatasaray derbisi çok önemli 21:19
Kasımpaşa evinde rahat kazandı! Kasımpaşa evinde rahat kazandı! 21:17
Djiku: Kendi gururumuz için G.Saray'ı yenmeliyiz Djiku: Kendi gururumuz için G.Saray'ı yenmeliyiz 21:15
Hatayspor 3 puanı son dakikada aldı! Hatayspor 3 puanı son dakikada aldı! 21:14