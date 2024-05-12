GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu: Çok bekledim bu golü!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Sarı kırmızılılara 90. dakikada attığı golle 3 puanı getiren Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Berkan Kutlu: "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz. Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz." dedi.