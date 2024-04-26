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Gözler Mertens'te

Son 5 maçı boş geçmeyen yıldız, yine skora etki etmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Gözler Mertens'te

Sezonun yıldızlarından Dries Mertens, son haftalara performansıyla damga vurdu. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 asist ve 1 golle yıldızlaşan 37 yaşındaki oyuncu, bugün de Adana Demirspor karşısında önemli kozlardan olacak. Takımın adeta beyni gibi olan tecrübeli oyuncu, Pendikspor karşısında yaptığı asistte olduğu gibi kilidi açmak istiyor. Bu sezon şutları en fazla direğe takılan (6) oyuncu olan Mertens, Adana Demir'e karşı 3 maçta da skor katkısı yapmadı. Yıldız oyuncu geçen sezon deplasmanda direğe takılmıştı.

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