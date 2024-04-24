Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor. Transferde düğmeye basan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini flaş bir isimle kuvvetlendirmeye hazırlanıyor. Yönetim, Inter'de İtalya Ligi şampiyonluğuna ulaşan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:54
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TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon başından bu yana kritik bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılı ekip puan farkını 4'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekledi.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Fenerbahçe ise zorlu EMS Yapı Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertli ekip, 90+4. dakikada Raj Manaj'ın (p.) golüyle 2 puanı Sivas'ta bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini zorlu deplasmana hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan moral arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Kariyerine birçok başarıyı sığdıran 31 yaşındaki merkez orta saha, İtalya şampiyonluğunu da ekledi.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Klaassen bu sezon Inter formasını 20 maçta giydi.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Simone Inzaghi'nin gözüne bir türlü giremeyen yıldız isim sadece 430 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Klaassen bu süre zarfında 1 gol kaydedebildi.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Yıldız ismin Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den

Inter, 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

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