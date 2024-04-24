TRANSFER HABERİ: Transferde büyük bomba! Galatasaray'ın yeni yıldızı Inter'den
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor. Transferde düğmeye basan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini flaş bir isimle kuvvetlendirmeye hazırlanıyor. Yönetim, Inter'de İtalya Ligi şampiyonluğuna ulaşan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.
3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekledi.
Fenerbahçe ise zorlu EMS Yapı Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı.
Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertli ekip, 90+4. dakikada Raj Manaj'ın (p.) golüyle 2 puanı Sivas'ta bıraktı.
Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini zorlu deplasmana hazırlıyor.
Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan moral arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.
Yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu.
Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti.
İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor.
Kariyerine birçok başarıyı sığdıran 31 yaşındaki merkez orta saha, İtalya şampiyonluğunu da ekledi.
Klaassen bu sezon Inter formasını 20 maçta giydi.
Simone Inzaghi'nin gözüne bir türlü giremeyen yıldız isim sadece 430 dakika süre aldı.
Klaassen bu süre zarfında 1 gol kaydedebildi.
Yıldız ismin Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Inter, 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.
Hollandalı yıldız, milli takımda oynadığı 41 maçta 10 gol kaydetti.
Klaassen'in bonservis değeri ise 5 milyon Euro olarak biliniyor.
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