GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi
Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arjantinli yıldız geleceği hakkında flaş bir karar aldı. Yıldız oyuncunun menajerine transferiyle ilgili talimat verdiği iddia edildi. | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla yeniden Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelen Arjantinli yıldız golcünün adı son olarak eski takımı Inter ile anıldı.
KARARINI VERDİ! TRANSFER BİTTİ!
İddiaların ardından sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi kararını verdi.
Akşam'da yer alan habere göre, 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü, Galatasaray'da devam etme kararı aldı.
Yıldız isim, menajerine gelecek olan teklifleri geri çevirmesi talimatını verdi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 42 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 38'sinde ilk 11'de yer aldı.
Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 27 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.
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