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GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arjantinli yıldız geleceği hakkında flaş bir karar aldı. Yıldız oyuncunun menajerine transferiyle ilgili talimat verdiği iddia edildi. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 12:13
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GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Süper Lig lideri Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Adı İtalyan devi Inter ile gündeme gelen ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, transfer için kararını verdi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Sezon başında Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi'nin adı uzun süredir transfer gündeminden düşmüyordu.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla yeniden Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelen Arjantinli yıldız golcünün adı son olarak eski takımı Inter ile anıldı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

KARARINI VERDİ! TRANSFER BİTTİ!

İddiaların ardından sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi kararını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Akşam'da yer alan habere göre, 2026'nın yazına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü, Galatasaray'da devam etme kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Yıldız isim, menajerine gelecek olan teklifleri geri çevirmesi talimatını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 42 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 38'sinde ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 27 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.

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