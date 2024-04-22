GALATASARAY HABERİ: Icardi'den flaş transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Süper Lig lideri Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Adı İtalyan devi Inter ile gündeme gelen ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, transfer için kararını verdi. İşte ayrıntılar...