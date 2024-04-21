TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak yeni on numarasının Yunanistan'dan geleceği öğrenildi. Bu transfer süreci sarı-kırmızılı camiada merakla takip ediliyor. İşte detaylar...
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Yüksek top tekniği ile dikkat çeken Konstantelias'a güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Yetenekli oyuncunun da Galatasaray'da formaya giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Yunan Milli Takımı ile de 6 maça çıkıp 1 gol kaydeden yıldız futbolcunun Paok ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
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