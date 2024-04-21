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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak yeni on numarasının Yunanistan'dan geleceği öğrenildi. Bu transfer süreci sarı-kırmızılı camiada merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!

Takvim'de yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın Yunanistan Ligi takımlarından Paok'ta forma giyen Giannis Konstantelias'la ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!

21 yaşındaki Yunan yıldız için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın şartların oluşması halinde oyuncuyu kadrosuna katmak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon Yunan temsilcisiyle 50 maça çıkan genç 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!

Yüksek top tekniği ile dikkat çeken Konstantelias'a güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Yetenekli oyuncunun da Galatasaray'da formaya giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Yunan 10 numara!

Yunan Milli Takımı ile de 6 maça çıkıp 1 gol kaydeden yıldız futbolcunun Paok ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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