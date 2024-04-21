TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takıma devre arasında katılan fakat sakatlık sorunları nedeniyle sarı-kırmızılılarda daha yeni forma terletmeye başlayan Serge Aurier ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolcuya sezon sonunda Fransa'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...
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Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 36 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
NEREDEN NEREYE!
Serge Aurier, 2017 yılında Toulouse'tan Paris Saint Germain'e 25 milyon Euro'ya transfer oldu. Aurier, 2021 yılından sonra düşüşe geçti.
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