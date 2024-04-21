TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

Galatasaray'a devre arasında transfer olan, sonrasında sakatlıklarla boğuşan Serge Aurier, ilk kez Alanyaspor maçında forma giydi. Alanyaspor maçındaki performansı beğenilmeyen ve 45 dakika sahada kalan yıldız oyuncu ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Nantes talip oldu. Fransız ekibinin sezonun sona ermesiyle birlikte Aurier'e imza attırması bekleniyor.