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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takıma devre arasında katılan fakat sakatlık sorunları nedeniyle sarı-kırmızılılarda daha yeni forma terletmeye başlayan Serge Aurier ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Futbolcuya sezon sonunda Fransa'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

Galatasaray'a devre arasında transfer olan, sonrasında sakatlıklarla boğuşan Serge Aurier, ilk kez Alanyaspor maçında forma giydi. Alanyaspor maçındaki performansı beğenilmeyen ve 45 dakika sahada kalan yıldız oyuncu ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

Sarı-kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Nantes talip oldu. Fransız ekibinin sezonun sona ermesiyle birlikte Aurier'e imza attırması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

Takvim'in haberine göre; kariyerinde Nottingham Forest, Villarreal, PSG, Toulouse gibi takımların forması giyen Aurier için Championship takımlarının da devrede olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 36 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Serge Aurier'e sürpriz talip!

NEREDEN NEREYE!

Serge Aurier, 2017 yılında Toulouse'tan Paris Saint Germain'e 25 milyon Euro'ya transfer oldu. Aurier, 2021 yılından sonra düşüşe geçti.

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