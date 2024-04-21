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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom daha önce de gündemine aldığı Matteo Guendouzi ile yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı camiada heyecanlı bekleyiş başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!

Gelecek yılın planlamasına başlayan Galatasaray'da Matteo Guendouzi ismi gündemden düşmüyor. Sezon başında istenen Fransız orta saha için bir kez daha harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!

Marsilya'dan kiralık olarak geldiği Lazio'da teknik direktör Igor Tudor'la sorun yaşayan 25 yaşındaki oyuncuyla yeni bir temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!

Sarı-kırmızılı idareciler zor gözüken bu transferde şartları sonuna kadar zorlayacak. Öte yandan Lazio'nun opsiyonlu kiraladığı Guendouzi'nin satın alma şartları devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!

13+5 milyon euro ödeyeceği belirtilen İtalyanlar, Fransız yıldızın tapusunu almak zorunda. Aslan, transferde pazarlığı Lazio'yla yapacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!

40 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon kiralandığı Lazio'da 40 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Roma maçının ardından teknik direktör Igor Tudor'la tartıştığı belirtilen Guendouzi'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

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