TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın aklı fikri Matteo Guendouzi'de!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom daha önce de gündemine aldığı Matteo Guendouzi ile yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı camiada heyecanlı bekleyiş başladı. İşte detaylar...
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13+5 milyon euro ödeyeceği belirtilen İtalyanlar, Fransız yıldızın tapusunu almak zorunda. Aslan, transferde pazarlığı Lazio'yla yapacak.
40 MAÇTA OYNADI
25 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon kiralandığı Lazio'da 40 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Roma maçının ardından teknik direktör Igor Tudor'la tartıştığı belirtilen Guendouzi'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
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