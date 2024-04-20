Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da listesinde yer alan o ismi gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 13:56
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Galatasaray'da bu sezon birçok isim ön plana çıkmayı başardı. Özellikle savunma performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu adından söz ettirdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için dikkat çeken tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

3 stoper de Avrupa kulüplerinin listesine girmeyi başardı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Yönetim savunmada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı transfer listesini şimdiden oluşturdu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Kurmaylar, daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Yıldız isim bu sezon istediği forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da geçirmişti.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Sarr'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Beşiktaş devre arasında Chelsea ile anlaşmıştı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Ancak Fransız stoper bir türlü transfer için ikna olmadı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...

Galatasaray ise yaz transfer döneminde yaşanabilecek ayrılık üzerine oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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