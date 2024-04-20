Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız isim...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da listesinde yer alan o ismi gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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3 stoper de Avrupa kulüplerinin listesine girmeyi başardı.
Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.
Yönetim savunmada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı transfer listesini şimdiden oluşturdu.
Kurmaylar, daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti.
Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.
Yıldız isim bu sezon istediği forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.
Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da geçirmişti.
Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Sarr'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.
Beşiktaş devre arasında Chelsea ile anlaşmıştı.
Ancak Fransız stoper bir türlü transfer için ikna olmadı.
Galatasaray ise yaz transfer döneminde yaşanabilecek ayrılık üzerine oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
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