Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, diğer yandan da transferde düğmeye bastı. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Cimbom, Beşiktaş'ın peşindeki isme kancayı taktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:15
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üzerinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Cimbom son olarak Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

3 puanı getiren golleri ise Barış Alper Yılmaz (2), Mauro Icardi ve Hakim Ziyech kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Galatasaray alınan bu değerli 3 puan ile zirve yarışında hata yapmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Ligin bitimine 6 hafta kala Cimbom, kalan mücadeleleri kazanıp zafere ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Galatasaray, ligin 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Cimbom zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için yoğun mesai içinde çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Sarı-kırmızılı oyuncular ise teknik direktör Okan Buruk'a galibiyet sözü verirken deneyimli çalıştırıcı ise 3 puana odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Galatasaray'da bu sezon birçok isim ön plana çıkmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Özellikle savunma performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için dikkat çeken tekliflerin gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

3 stoper de Avrupa kulüplerinin listesine girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Yönetim savunmada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı transfer listesini şimdiden oluşturdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Kurmaylar, daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Yıldız isim bu sezon istediği forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da geçirmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Sarr'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Beşiktaş devre arasında Chelsea ile anlaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! Sezon sonu imza atacak

Ancak Fransız stoper bir türlü transfer için ikna olmadı.

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