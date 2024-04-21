GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs sonunda seçim olacağı için yönetimin böylece elini rahatlatmak isteyen Buruk'un bu hareketinin çok büyük takdir gördüğü bildirildi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in yeniden seçilmesi halinde bu sefer Okan Buruk ile bir senelik değil, 2 yıllık sözleşme yapmak istediği ortaya çıktı.