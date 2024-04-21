Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da sıra teknik dirketör Okan Buruk'a geldi. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 11:23
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte iç transferde gaza bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Cimbom, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile yeni sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da önceki gün 5 futbolcunun katıldığı ve gövde gösterisine dönen imza töreninin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Önceki sezon Galatasaray'ın başına geçen ve ilk senesinde şampiyonluk yaşatan Buruk ile birer yıllık anlaşma yapılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Cimbom'da bu sezon da mutlu sona yakın olan genç teknik adamın bütün konsantrasyonunun şampiyonluk olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Buruk'un sezon bitmeden kontrat konusunda talepte bulunmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs sonunda seçim olacağı için yönetimin böylece elini rahatlatmak isteyen Buruk'un bu hareketinin çok büyük takdir gördüğü bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in yeniden seçilmesi halinde bu sefer Okan Buruk ile bir senelik değil, 2 yıllık sözleşme yapmak istediği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Milliyet'in haberine göre; başarılı teknik adama hatırı sayılı bir zam yapılacağı da belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 50 maça çıkarken, çok başarılı bir grafik ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 28'ini kazanan sarı-kırmızılıların teknik patronu 3 beraberlik alırken, sadece bir yenilgi gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Toplamda 38 galibiyete imzasını koyan başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde de bir mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda da Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak elendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

Seçimin, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un imza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi

SEÇİM SONRASI İMZALAR ATILACAK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un seçim sonrası yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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