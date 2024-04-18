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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trednyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:09
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sarı kırmızılılar kalan 6 haftada iyi sonuçlar alarak duble yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Cimbom bu sezonu da şampiyon olarak tamamlaması durumunda transferde çok farklı bir strateji izleme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Yönetim hedeflediği şampiyonluk ve oyuncu satışlarıyla birlikte kasaya önemli rakamlar koymayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Böylelikle sarı kırmızılı idareciler, kulübün maddi olarak çok rahatlayacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu büyük sükse yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sarı kırmızılılarda birçok ismin gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin scout ekipleri RAMS Park'a akın etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Bu doğrultuda Galatasaray'da en çok dikkat çeken yıldız ise Davinson Sanchez oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı stoper, ortaya koyduğu performansla büyük fark yarattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Birçok Avrupa takımı da Davinson'un başarılı oyunu sonrası 27 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Yıldız savunmacı için Galatasaray'a dev rakamların teklif edildiği haberleri basına yansımıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Yönetim ise önemli talipleri bulunan Davinson'un yerini doldurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sarı kırmızılıların yeni sezon için şimdiden stoper arayışına geçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Geniş bir transfer listesini bulunan Galatasaraylı kurmayların gündemine ise flaş bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Yönetimin çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen o futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sarı kırmızılı ekip bu transferi gerçekleştirmesi halinde büyük bir gündem yaratabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

İşte o futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

G.SARAY'DAN KIM MIN-JAE BOMBASI!

Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sarı kırmızılıların, Alman ekibinde forma şansı azalan 27 yaşındaki stoper için ilk teması kurduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Yönetimin, Güney Koreli savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamayı planladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Alman temsilcisinin ise Kim Min-Jae'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

İtalya'dan da talipleri olan Kim Min-Jae'nin, ikna edilmesi halinde tekrardan Türkiye'ye gelebileceği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Bu noktada Galatasaraylı kurmayların transfer için büyük çaba gösterdiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Cimbom'un, Kim Min-Jae'ye 1 sezon için önemli bir yıllık ücret teklif etmeyi planladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Bayern'de süre bulmasının zor olduğunu düşünen Kim Min-Jae'nin ise ilk etapta tercihinin İtalya'ya dönmek olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Transferin önümüzdeki 2-3 hafta içinde netleşeceği ve Kim Min-Jae'nin kesin kararını vereceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Tecrübeli defans 2021 yılında Çin ekibi BJ Guoan'dan, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sarı lacivertlilerde çok iyi performans gösteren Güney Koreli stoper, 1 sezon sonra 18 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

İtalyan ekibinde de kalitesini ispatlayan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Öte yandan sezon sonunda Bayern'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim Min-Jae için Fenerbahçe'den herhangi bir girişim olmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

27 yaşındaki stoper bu sezon Alman devinde 29 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Kim Min-Jae bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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