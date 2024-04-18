Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Aurier ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sağ bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi buldu. Fildişili futbolcunun yerine takviye planlayan Cimbom, rotayı Çekya'ya kırdı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 11:28
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TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier'den umduğunu bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Son olarak Alanyaspor ile oynanan Süper Lig maçında ilk 11'de başlayan Fildişili sağ bek, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Teknik direktör Okan Buruk, iyi bir oyun sergileyemeyen Aurier'i ikinci yarıda oyundan aldı.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Deneyimli çalıştırıcının, performansıyla vasatı aşamayan Serge Aurier ile ilgili önemli bir karar aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

YOLLAR AYRILIYOR!
Galatasaray, sezon bitiminde tecrübeli oyuncu Aurier ile yolları ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

AURIER'İN YERİNE PRECIADO!
Sağ bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray Aurier'in alternatifini Çekya'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR
Yeni Asır'ın haberine göre; Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda sağ bek için Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Gabriel Preciado'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Galatasaray scoutları, uzun süredir Ekvadorlu oyuncuyu takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki

Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag'ın Galatasaray'a karşı oynadığı maçta çok iyi performans sergileyen Preciado'nun devamlılığını ve istikrarını merak ederken, bundan emin olunması halinde transfer gerçekleştirilecek.

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