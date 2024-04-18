TRANSFER HABERİ: Aurier'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Aurier ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sağ bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi buldu. Fildişili futbolcunun yerine takviye planlayan Cimbom, rotayı Çekya'ya kırdı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Deneyimli çalıştırıcının, performansıyla vasatı aşamayan Serge Aurier ile ilgili önemli bir karar aldığı ifade edildi.
YOLLAR AYRILIYOR!
Galatasaray, sezon bitiminde tecrübeli oyuncu Aurier ile yolları ayırma kararı aldı.
AURIER'İN YERİNE PRECIADO!
Sağ bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray Aurier'in alternatifini Çekya'da buldu.
BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR
Yeni Asır'ın haberine göre; Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda sağ bek için Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Gabriel Preciado'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.
Galatasaray scoutları, uzun süredir Ekvadorlu oyuncuyu takip ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag'ın Galatasaray'a karşı oynadığı maçta çok iyi performans sergileyen Preciado'nun devamlılığını ve istikrarını merak ederken, bundan emin olunması halinde transfer gerçekleştirilecek.
Bu sezon Prag ile 23 maça çıkan Preciado, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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