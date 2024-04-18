Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcunun talipler artarken, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 11:23
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Cimbom'da Akdeniz ekibi karşısında alınan galibiyetin mimarlarından birisi de Barış Alper Yılmaz oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Yıldız futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında jeneriklik bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan başarılı oyuncu, şık bir gol daha atarak takımının 3. golünü kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve oynadığı her mevkide katkı veren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Şimdiden birçok kulübün listesinde yer alan 23 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

FRANKFURT DA İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Barış Alper için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Milli futbolcu, 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar

Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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