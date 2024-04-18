GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif! Kesenin ağzını açtılar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcunun talipler artarken, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Yıldız futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında jeneriklik bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan başarılı oyuncu, şık bir gol daha atarak takımının 3. golünü kaydetti.
Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve oynadığı her mevkide katkı veren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Şimdiden birçok kulübün listesinde yer alan 23 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı.
FRANKFURT DA İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.
23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.
20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Barış Alper için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıktı.
Milli futbolcu, 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.86 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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