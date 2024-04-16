Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Alanyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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Bu iki golün üzerine Fer takımını on kişi bırakınca, maçın bitimine yarım saat kala, taraftarlar Pendik maçını düşünmeye başlamıştı. Maçı birlikte izlediğim dostum Nebil Evren'in on birler belli olduğunda yaptığı bir tespitine ikna oldum. Nebil, "Barış ile Kerem'den biri, Ziyech ile Zaha'dan biriyle birlikte oynamalı" diyordu.
Oynaması gereken ikili formuyla Barış ile kalitesiyle Ziyech olmalı. Naçizane, zorluk derecesi yüksek maçlarda Demirbay yerine Berkan'ın oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Okan hoca Pendik maçında bakalım nasıl bir on birle sahaya çıkacak. Cümlelerim Icardi'den hiç bahsetmeden bitecekken, Ziyech imdadına yetişti. Arjantinli, maçın dördüncü golündeki dokunuşu dışında sahadaki en etkisiz isimlerdendi
LEVENT TÜZEMEN – RADAR ZIYECH
F.Bahçeli dostlar bana "Alanyaspor bugün bize bayram hediyesi verip G.Saray'a çelme takacak" dedi! İlk 45 dakikada sahada acemiler mangasına benzeyen, pozisyon üretemeyen, pas yapamayan bir G.Saray vardı. Ortaya koyulan oyun, 'Bu takım şampiyonluğa mı oynuyor?' dedirtti! Kerem Aktürkoğlu ile fantezi olarak sağ beke koyulan Aurier'in katkısız oyunları, G.Saray'ın ritmini, dengesini tamamen bozdu.
Okan hoca bu kez oyunu iyi okudu, Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i çıkarıp Ziyech- Kaan ikilisini aldı. Bu doğru hamle bir anda G.Saray'ı kendine getirdi. Sol kanattaki yerine dönen Barışa Alper, mükemmel iki gole imza attı. Ama Ziyech'in oyuna akıl koyması, sakinliği pas kalitesi ve etrafını gözleri ile radar gibi süzmesi G.Saray'ı keyif veren bir takım haline getirdi.
Ziyech son haftalarda G.Saray'ın en büyük silahı olacak. Kasımpaşa maçında Ziyech girdikten sonra G.Saray maça 'hakim' oldu ve kazandı. Alanya maçında da Ziyech'in girişi yine 'hakim'iyeti getirdi! Okan hoca Ziyech ile konuşmalı ve "Ne kadar oynamak istiyorsan o kadar oyna" demeli ve bu süreye göre görev vermeli.
Ziyech-Kaan ikilisinin takıma sağladığı katkı, dökülen Kerem Demirbay'ı toparladı. Torreira'nın oyuna girmesini sağladı. İlk yarı Oğuz ile girdiği mücadelelerden yıpranan Köhn ikinci yarı hızlı ataklara katıldı hem de Oğuz'a geçit vermedi. Haftalar kısaldıkça, G.Saray kazandıkça Okan Buruk ve öğrencilerinin morali de tırmanıyor. Okan hocayı bir kez daha uyarıyorum; şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa inanmış oyuncularla devam et.
ERMAN TOROĞLU – TEPKİ
Galatasaray'ın ilk yarıdaki görüntüsü, aynen evvelsi gece Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı oyun gibiydi. Şampiyonluğa oynayan bir takım, bu mücadeleyi yapmamalı. Sarı-kırmızılıların bir topu direkten döndü, bir-iki de pozisyona girdiler ama öyle şampiyonluğa oynayan bir takım gibi değillerdi. İkinci yarıda işler değişti. Sarıkırmızılılar, futbol oynamaya başladılar.
İlk yarı Aktürkoğlu ortada sıkıştı kaldı. Sağda Barış Alper de sıkıştı. Sebebi; Barış Alper çabuk ve süratli adam. Rakip bunu biliyor, ikili müdahale yaptılar. Birini geçse, diğerini geçemedi. İkinci yarı oyuncu değişikliği de olunca G.Saray'ın oyunu değişti. Golleri şahsi becerilerle attılar ama o şahsi becerileri gerektirecek yerlere topu çabuk getirdiler. Barış Alper iki tane gol attı. Birbirinin aynı, araya karbon kağıdı koyun, fotokopi. Şu bir gerçek; G.Saray iyi yardımlaşırsa, biraz da sürati arttırırlarsa bu kadroya tepki göstermek zor.
Hakem rahat maç yönetti. VAR ithal olunca kafalar rahatlamış gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'de maçları VAR'lar yönetiyorlardı. Şimdi de hakem kardeşlerimiz gelen VAR'ların paralarını tartışmaya başladılar. Sahada maç idare eden FIFA, bizde maç başı 20 bin TL alıyor. VAR ise 10 bin TL.
Peki gelenlerin durumu nasıl? İthal VAR'lar masraflar hariç maç başı 1800 Euro alıyor. Yani 64 bin TL civarı. Eeeeee… Sağınız, solunuz oynamayacaktı, doğru işler yapacaktınız, yabancılar gelmeyecekti. Yalnız bir tehdit daha var; Bu hafta üç maça VAR geldi.. G.Saray, F.Bahçe ve A.Gücü-Antep maçı… Diğer düşme hattındaki takımlar diyor ki, "TFF Başkanı'nın takımına VAR da bizim takımlara niye yok?"
ZEKİ UZUNDURUKAN – OKAN COPPERFIELD
Galatasaray, son haftaların en formda takımlarından biri olan Alanyaspor'u farklı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda çok zorlandılar. Bir oyun tutturamadılar. Bunda Alanyaspor'un savaşçı futbolunun rolü büyüktü. Özellikle sol kanattan Yusuf, sağ kanattan da Oğuz Aydın etkili bindirmeler yaptı. Köhn ve Aurier bu ikiliyi durdurmakta çok zorlandı.
Galatasaray formasıyla ilk sınavına çıkan Aurier'i hiç beğenmedim. Galatasaray formasını giyebilecek kalitede bir oyuncu değil. İlk yarıda Oğuz Aydın ve Mertens'in birer şutu direkten döndü. İcardi eski gücünde değil. İlk yarıda sadece 13 kez topla buluşurken, bir pozisyonda topu sürüp golü atamadı. Hadergjonaj, İcardi'yi durdurdu. Eski İcardi olsaydı bu golü atardı. Bu sezon Galatasaray formasıyla Old Trafford'da Manchester'a bu pozisyonun daha zorunda golü atmıştı İcardi.
Galatasaray'da ilk yarıda işler yolunda gitmeyince, tam da Alanyaspor'un istediği bir oyun ortaya çıktı. Okan Buruk baktı ki maç tehlikeye giriyor. İkinci yarıya çıkarken iki hamle birden yaptı. Okan hocanın bu sihirli dokunuşu, 4 gollük galibiyeti getirdi. Aurier ve Kerem Aktürkoğlu'nu kenara alarak; Kaan Ayhan ve Ziyech'i sahaya sürdü Okan Buruk. Bu iki değişiklik Galatasaray'a büyük ivme kazandırdı.
Barış Alper Yılmaz, kenardan içeriye kat ederek muazzam bir gol attı ve galibiyet perdesini araladı. Gol biraz daha geç gelseydi, Galatasaray strese girip, telaş yapabilirdi. Bu golden sonra rahatlayan Galatasaray, dalga dalga Alanyaspor'un üzerine gitmeye başladı. Hakim Ziyech, ceza sahasının dışından bir Hagi golü attı. İzlerken Hagi'yi hatırladık. Skor 2-0 olduktan sonra Alanyaspor iyice oyundan düştü.
Maçın yıldızlarından Barış Alper, perdeyi açan golün aynısını bir kez daha atarak skoru 3-0'a getirdi. Mertens takımı bir maestro gibi yönetti. Dün de müthiş bir futbol ortaya koydu. Galatasaray için adeta kabus gibi başlayan maç, art arda gelen gollerle bir şova dönüştü.
Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu ile ikinci 45'teki oyunu arasında dağlar kadar fark vardı. Bunda doğru 11'i yakalamanın etkisi çok büyüktü. Kerem Aktürkoğlu'nda haftalardır bir düşüş var. Neden futbolu düşüşte, neden sahada mutsuz görünüyor Kerem? Oysa ligin ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem futbolunu konuştuk durduk.
İcardi de öyle. Dün formasının arkasında İcardi yazmasaydı, Okan hocanın ilk çıkaracağı oyuncu İcardi olurdu. O İcardi, çok az topla buluştuğu ve kötü oynadığı maçta bile golünü attı. İcardi böyle bir futbolcu işte! Sahada yürüse bile golünü atıyor. Bu arada Fatih Tekke'nin 19'da yardımcı hakemle girdiği diyalog sonucunda kırmızı kart görmesi de Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. Çünkü Fatih Tekke, kenardan takımını çok iyi yönetebilen bir teknik adam. Galatasaray, 4 golle kazanarak şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi
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