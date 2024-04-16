Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan hoca bu kez oyunu iyi okudu, Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i çıkarıp Ziyech- Kaan ikilisini aldı. Bu doğru hamle bir anda G.Saray'ı kendine getirdi. Sol kanattaki yerine dönen Barışa Alper, mükemmel iki gole imza attı. Ama Ziyech'in oyuna akıl koyması, sakinliği pas kalitesi ve etrafını gözleri ile radar gibi süzmesi G.Saray'ı keyif veren bir takım haline getirdi.



Ziyech son haftalarda G.Saray'ın en büyük silahı olacak. Kasımpaşa maçında Ziyech girdikten sonra G.Saray maça 'hakim' oldu ve kazandı. Alanya maçında da Ziyech'in girişi yine 'hakim'iyeti getirdi! Okan hoca Ziyech ile konuşmalı ve "Ne kadar oynamak istiyorsan o kadar oyna" demeli ve bu süreye göre görev vermeli.