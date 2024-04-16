Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde bitime sayılı haftalar kala iki takımın da fikstürü merak konusu oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...
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Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 32. hafta müsabakasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler kritik maçı 2-1 kazanmasını bildi.
32. haftayı ikinci sırada tamamlayan Kanarya, ligdeki puanını ise 85'e çıkardı.
Ligde son viraja girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de merak edilmeye başlandı. İşte iki takımın kalan maçları...
33. HAFTA
G.Saray - Pendikspor
Sivasspor - F.Bahçe
34. HAFTA
A. Demirspor - G.Saray
F.Bahçe - Beşiktaş
35. HAFTA
G.Saray - Sivasspor
Konyaspor - F.Bahçe
36. HAFTA
F. Karagümrük - G.Saray
F.Bahçe - Kayserispor
37. HAFTA
G.Saray - F.Bahçe
38. HAFTA
F.Bahçe - İstanbulspor
Konyaspor - G.Saray
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