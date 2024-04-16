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Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde bitime sayılı haftalar kala iki takımın da fikstürü merak konusu oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 13:18
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Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı oynanan maçlarla tamamlandı. Özellikle şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında bu hafta da büyük bir rekabet vardı.

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

32. haftayı da lider kapatan Cimbom, ligdeki puanını 87'ye yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer almayı başardı.

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 32. hafta müsabakasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler kritik maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

32. haftayı ikinci sırada tamamlayan Kanarya, ligdeki puanını ise 85'e çıkardı.

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Ligde son viraja girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de merak edilmeye başlandı. İşte iki takımın kalan maçları...

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

33. HAFTA

G.Saray - Pendikspor
Sivasspor - F.Bahçe

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

34. HAFTA

A. Demirspor - G.Saray
F.Bahçe - Beşiktaş

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

35. HAFTA

G.Saray - Sivasspor
Konyaspor - F.Bahçe

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