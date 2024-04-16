GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Sarı kırmızılılarda ilk kez 11'de başlayan Serge Aurier performansıyla eleştirilerin odak noktası olurken tecrübeli teknik adam yıldız oyuncu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi.
Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Cimbom bu sonuçla ligdeki 28. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla dün Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.
Öte yandan sarı kırmızılılarda Alanyaspor maçının ardından flaş bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Alanyaspor karşılaşmasında kötü bir performans ortaya koyan Serge Aurier ile ilgili önemli bir karar aldığı ifade edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Aurier'in sezon sonuda kadar bir daha ilk 11'de başlamayacağı belirtildi.
Okan Buruk'un, tecrübeli futbolcuda ısrar etmeyeceği ve kalan maçlarda sağ bekte Kaan Ayhan'ı oynatacağı vurgulandı.
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