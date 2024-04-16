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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Sarı kırmızılılarda ilk kez 11'de başlayan Serge Aurier performansıyla eleştirilerin odak noktası olurken tecrübeli teknik adam yıldız oyuncu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:42
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki kritik maçı ikinci yarıda attığı gollerle 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Cimbom, kapanış maçında Alanya Oba Stadı'nda Akdeniz temsilcisi ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Cimbom bu sonuçla ligdeki 28. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla dün Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Öte yandan sarı kırmızılılarda Alanyaspor maçının ardından flaş bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Alanyaspor karşılaşmasında kötü bir performans ortaya koyan Serge Aurier ile ilgili önemli bir karar aldığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Milliyet'te yer alan habere göre, Aurier'in sezon sonuda kadar bir daha ilk 11'de başlamayacağı belirtildi.

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