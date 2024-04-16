GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan beklenmedik Serge Aurier kararı!

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Cimbom, kapanış maçında Alanya Oba Stadı'nda Akdeniz temsilcisi ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.