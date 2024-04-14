TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon için kadro yapılanmasına giden Galatasaray, transfer listesini oluşturdu. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda dünya yıldızlarını takıma katmak istiyor. Cimbom bu kez de Nabil Fekir'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YILDIZINI FRANSA'DA PARLATTI
10 numara pozisyonunda Mertens'in ayrılığı sonrası oluşacak boşluğu düşünen Okan Buruk da Fekir transferine onay verdi.
Fransız yıldızın aradığı profile uygun olduğunu düşünen tecrübeli hocanın talebi sonrası görüşmeler başladı.
10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da oynayan tecrübeli futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Lyon'da geçirdi.
Fransız ekibinde 193 maça çıkan Fekir, 69 gol ve 46 asistlik performans ortaya koydu.
2019'da 20 milyon euro karşılığında Real Betis'e imza atan yıldız futbolcu, İspanyol ekibinde 156 maçta 29 gol, 28 asistle oynadı. Fekir'in Real Betis'le sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.
70 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Tecrübeli oyuncu, Lyon yıllarında kariyerinin zirvesine çıktı. Transfermarkt piyasa değeri 2018'de 70 milyon euro'ya kadar yükselen Fekir, o dönemin en gözde oyuncuları arasındaydı.
30 yaşındaki yıldızın şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon euro. Cimbom'un Fekir için şartları zorlaması gerekecek.
DİĞER