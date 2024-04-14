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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon için kadro yapılanmasına giden Galatasaray, transfer listesini oluşturdu. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda dünya yıldızlarını takıma katmak istiyor. Cimbom bu kez de Nabil Fekir'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesine bir yıldız daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, bu kez Real Betis forması giyen Nabil Fekir'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

Fichajes'in haberine göre Cimbom, 30 yaşındaki Fransız yıldızla temaslara başladı. Fekir'in menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

10 numara pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncunun temsilcisi, sarı-kırmızılı ekibin ilgisine olumlu yaklaştı. Fekir'in de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

YILDIZINI FRANSA'DA PARLATTI

10 numara pozisyonunda Mertens'in ayrılığı sonrası oluşacak boşluğu düşünen Okan Buruk da Fekir transferine onay verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

Fransız yıldızın aradığı profile uygun olduğunu düşünen tecrübeli hocanın talebi sonrası görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

10 numaranın yanı sıra her iki kanatta da oynayan tecrübeli futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Lyon'da geçirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

Fransız ekibinde 193 maça çıkan Fekir, 69 gol ve 46 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

2019'da 20 milyon euro karşılığında Real Betis'e imza atan yıldız futbolcu, İspanyol ekibinde 156 maçta 29 gol, 28 asistle oynadı. Fekir'in Real Betis'le sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan '10 numara' bombası! Mertens'in yerine gelecek

70 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Tecrübeli oyuncu, Lyon yıllarında kariyerinin zirvesine çıktı. Transfermarkt piyasa değeri 2018'de 70 milyon euro'ya kadar yükselen Fekir, o dönemin en gözde oyuncuları arasındaydı.

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