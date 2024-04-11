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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Lider Galatasaray, bir dünya yıldızı için harekete geçti. Cimbom, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki orta sahanın peşinde. Fransız futbolcu için birçok kulüp devrede, Aslan yarışı önde bitirmek istiyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer operasyonuna şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Cimbom'un önceliği bu sezon en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan orta saha hattı olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Aslan, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Mertens'in de durumu net değil. Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, bu bölge için büyük bir dünya yıldızına yönelmiş durumda: Adrien Rabiot.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

ERDEN TİMUR İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Rabiot, kulübüyle sözleşme yenilemedi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fransız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Geçen ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden hamle yapmaya başladı. Ancak tecrübeli futbolcu için birçok takım devreye girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Transfer sihirbazı Erden Timur erken davranarak bu işi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Rabiot için kesenin ağzını açmayı planlayan Cimbom, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Juventus'un 2018 yılında PSG'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adrien Rabiot, siyah beyazlı formayla lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Juventus ile 26 maçta sahaya çıkan Rabiot 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha geliyor! Erden Timur devrede

Fransa Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan yıldız futbolcu, milli formayı 43 maçta terletirken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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