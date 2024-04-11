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GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. İngiliz ekibi İtalyan yıldız için transfer kararını verdi. EURO 2024 Zaniolo için büyük önem taşıyacak. İşte detaylar... | TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili planı netleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

31 Haziran'a kadar bekleme kararı alan Villa'nın, Premier Lig'de kalan haftalarda ve EURO 2024'de İtalya Milli Takımı ile ortaya koyacağı performansa göre İtalyan yıldızla ilgili bir aksiyon alacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

Takvim'de yer alan habere göre; 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun beklenen formu ortaya koyması halinde Villa'nın, 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanacağı ve daha sonra yıldız ismi daha yüksek bir fiyata satmayı planladığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

İtalya'dan Fiorentina, Napoli, Milan ve Juventus ile anılan Zaniolo'nun da Çizme'ye geri dönmeye istekli olduğu biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

Villa'da bu sezon 34 maçta 3 gol katkısı veren Zaniolo'nun Cimbom ile kontratı 2027'de sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Zaniolo, Galatasaray'da oynadığı 11 maçta 5 gol attı, 1 de asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

GERİ DÖNECEK

İtalya'nın eski yıldızlarından David Di Michele, İtalyan basınına yaptığı açıklamada; Nicolo Zaniolo'nun yeni sezonda Serie A'da forma giyeceğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

"CalcioNapoli24"e konuşan Michele, "Zaniolo önemli bir oyuncu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

Ancak Zaniolo'nun olgunlaşması gerekiyor.

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