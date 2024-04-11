GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. İngiliz ekibi İtalyan yıldız için transfer kararını verdi. EURO 2024 Zaniolo için büyük önem taşıyacak. İşte detaylar... | TRANSFER HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalya'dan Fiorentina, Napoli, Milan ve Juventus ile anılan Zaniolo'nun da Çizme'ye geri dönmeye istekli olduğu biliniyor.
Villa'da bu sezon 34 maçta 3 gol katkısı veren Zaniolo'nun Cimbom ile kontratı 2027'de sona erecek.
6 GOLE KATKI SAĞLADI
Zaniolo, Galatasaray'da oynadığı 11 maçta 5 gol attı, 1 de asist kaydetti.
GERİ DÖNECEK
İtalya'nın eski yıldızlarından David Di Michele, İtalyan basınına yaptığı açıklamada; Nicolo Zaniolo'nun yeni sezonda Serie A'da forma giyeceğini söyledi.
"CalcioNapoli24"e konuşan Michele, "Zaniolo önemli bir oyuncu.
Ancak Zaniolo'nun olgunlaşması gerekiyor.
Roma'dan sonra birkaç yıl kaybetti. İngiltere deneyimi cennet gibi değildi" dedi.
DİĞER