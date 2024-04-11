GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'nın Zaniolo planı belli oldu! Sezon sonunda transferi...

İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili planı netleşti.

31 Haziran'a kadar bekleme kararı alan Villa'nın, Premier Lig'de kalan haftalarda ve EURO 2024'de İtalya Milli Takımı ile ortaya koyacağı performansa göre İtalyan yıldızla ilgili bir aksiyon alacağı öğrenildi.