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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte haberin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:29
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Sarı-kırmızılı ekip geçen seneki gibi bir daha zirvede yer almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bunun için Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Galatasaray, sarı-lacivertlilerin önünde 84 puanla zirvede yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Cimbom milli ara sonrası Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Aslan'a galibiyeti getiren golü Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bu galibiyetle birlikte moral tazeleyen Galatasaray, milli ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Şimdi ise sarı-kırmızılılar kalan maçları kayıpsız geçip şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Süper Lig mücadelesine devam eden Cimbom ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Aslan, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bu kapsamda Galatasaray, orta sahaya net bir takviye yapmak için kollarını sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu sezon kadroya katılan Ndombele'nin performansından memnun olmadığı gerekçesiyle bu hamleyi yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Cimbom aynı zamanda orta sahada Torreira'nın yükünü de azaltmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bu nedenle dolayısıyla Galatasaray gündemine flaş bir ismi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekip, Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud'u kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Galatasaray, yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Cimbom tecrübeli orta saha için kaynak yaratmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip ekstra masrafa girmemek için sezon sonunda Hakim Ziyech, Ndombele ve Serge Aurier'in bonservislerini almayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bourigeaud için ise Galatasaray, ilk başta kiralık olmak üzere satın alma opsiyonlu bir teklif yapmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!

Bu sezon 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 13 gol ve 8 asist yaptı.

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