GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yazın ilk bombası!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte haberin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:29
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Galatasaray, sarı-lacivertlilerin önünde 84 puanla zirvede yer alıyor.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Cimbom milli ara sonrası Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Aslan'a galibiyeti getiren golü Icardi kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte moral tazeleyen Galatasaray, milli ara sonrası kaldığı yerden devam etti.
Şimdi ise sarı-kırmızılılar kalan maçları kayıpsız geçip şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.
Süper Lig mücadelesine devam eden Cimbom ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor.
Aslan, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Bu kapsamda Galatasaray, orta sahaya net bir takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu sezon kadroya katılan Ndombele'nin performansından memnun olmadığı gerekçesiyle bu hamleyi yapmak istiyor.
Cimbom aynı zamanda orta sahada Torreira'nın yükünü de azaltmak istiyor.
Bu nedenle dolayısıyla Galatasaray gündemine flaş bir ismi aldı.
İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekip, Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud'u kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak.
Cimbom tecrübeli orta saha için kaynak yaratmaya başladı.
Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip ekstra masrafa girmemek için sezon sonunda Hakim Ziyech, Ndombele ve Serge Aurier'in bonservislerini almayacak.
Bourigeaud için ise Galatasaray, ilk başta kiralık olmak üzere satın alma opsiyonlu bir teklif yapmayı düşünüyor.
Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
Bu sezon 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 13 gol ve 8 asist yaptı.
Yıldız oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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