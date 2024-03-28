TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!
Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunda sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Manchester City'de forma giyen yıldız için Pep Guardiola'dan da onay çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Başarılı çalıştırıcının özellikle savunma hattına ve kanat bölgesine transfer talep ettiği iddia edildi. Yönetim de scout ekibi ve menajerlerden gelen bazı önerileri Okan Buruk'a sundu. 50 yaşındaki teknik direktörün ise kendisine sunulan oyuncuları ekibiyle değerlendirdiği kaydedildi.
Okan Buruk'un özellikle genç, dinamik ve istekli futbolcuların kadroya katılmasını istediği ifade edildi.
Bu doğrultuda Cimbom'un yaşı ileri seviye olan oyunculara yönelmeme karar aldığı aktarıldı. Öte yandan yönetimin yaz transfer dönemi için listesini büyük oranda belirlediği vurgulandı.
Galatasaraylı idarecilerin son 2 sezondur olduğu gibi nokta atışı hamleler yapmayı planladığı bildirildi. Sarı kırmızılıların geniş oyuncu listesinde ise flaş yıldızlar olduğu iddia edildi.
Hatta bu futbolculardan ilkinin belli olduğu öne sürüldü. Sarı kırmızılıların, yeni sezon için Manchester City'de forma giyen sürpriz bir ismi gündemine aldığı iletildi.
Scout ekibinin tavsiyesiyle gündeme gelen o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi. Yönetimin bu transfer için şimdiden ön görüşmelere başladığı iddia edildi.
İşte Cimbom'un yeni sezondaki transfer hedefi...
G.SARAY'DAN RICO LEWIS BOMBASI!
aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Rico Lewis'e talip oldu. Sarı kırmızılıların, 19 yaşındaki sağ beki 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.
Sezon sonunda Serge Aurier ile yollarını ayıracak olan Cimbom'un, sağ bek bölgesini İngiliz isimle doldurma kararı aldığı aktarıldı.
Manchester City'nin ilk etapta genç futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ancak daha sonraki görüşmelerde ikna olduğu kaydedildi.
Özellikle Pep Guardiola'nın, Rico Lewis'in ayrılığını istemediği ancak oyuncunun da Galatasaray'a gitmek istemesi sebebiyle transfere 'evet' dediği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, Rico Lewis transferinde lige verilen arada çok büyük mesafe katettiği ifade edildi.
Yönetimin, genç yıldız için Manchester City'e 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü.
Rico Lewis'in ise sarı kırmızılıların Avrupa'daki başarılı performansı sonrası Türkiye'ye gelmeyi istediği vurgulandı. Genç sağ bek, Galatasaray'a gelerek kendini daha fazla gösterme fırsatı yakalayacak.
Transferin kısa süre içinde netleşeceği ve Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk hamlesinin Rico Lewis olacağı bildirildi.
Rico Lewis bu sezon Manchester City'de 42 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca 8 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olan Rico Lewis'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
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