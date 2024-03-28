TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Başarılı çalıştırıcının özellikle savunma hattına ve kanat bölgesine transfer talep ettiği iddia edildi. Yönetim de scout ekibi ve menajerlerden gelen bazı önerileri Okan Buruk'a sundu. 50 yaşındaki teknik direktörün ise kendisine sunulan oyuncuları ekibiyle değerlendirdiği kaydedildi.