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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunda sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Manchester City'de forma giyen yıldız için Pep Guardiola'dan da onay çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:49
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Yönetim geçtiğimiz hafta teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti. Bu toplantıda yeni sezona dair planlamalar konuşuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Galatasaraylı idareciler özellikle önümüzdeki sezonun yapılanması için teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir değerlendirme yaptı. Buruk, gerçekleşen toplantıda takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Başarılı çalıştırıcının özellikle savunma hattına ve kanat bölgesine transfer talep ettiği iddia edildi. Yönetim de scout ekibi ve menajerlerden gelen bazı önerileri Okan Buruk'a sundu. 50 yaşındaki teknik direktörün ise kendisine sunulan oyuncuları ekibiyle değerlendirdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Okan Buruk'un özellikle genç, dinamik ve istekli futbolcuların kadroya katılmasını istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Bu doğrultuda Cimbom'un yaşı ileri seviye olan oyunculara yönelmeme karar aldığı aktarıldı. Öte yandan yönetimin yaz transfer dönemi için listesini büyük oranda belirlediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Galatasaraylı idarecilerin son 2 sezondur olduğu gibi nokta atışı hamleler yapmayı planladığı bildirildi. Sarı kırmızılıların geniş oyuncu listesinde ise flaş yıldızlar olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Hatta bu futbolculardan ilkinin belli olduğu öne sürüldü. Sarı kırmızılıların, yeni sezon için Manchester City'de forma giyen sürpriz bir ismi gündemine aldığı iletildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Scout ekibinin tavsiyesiyle gündeme gelen o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği belirtildi. Yönetimin bu transfer için şimdiden ön görüşmelere başladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

İşte Cimbom'un yeni sezondaki transfer hedefi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

G.SARAY'DAN RICO LEWIS BOMBASI!

aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Rico Lewis'e talip oldu. Sarı kırmızılıların, 19 yaşındaki sağ beki 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Sezon sonunda Serge Aurier ile yollarını ayıracak olan Cimbom'un, sağ bek bölgesini İngiliz isimle doldurma kararı aldığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Manchester City'nin ilk etapta genç futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ancak daha sonraki görüşmelerde ikna olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Özellikle Pep Guardiola'nın, Rico Lewis'in ayrılığını istemediği ancak oyuncunun da Galatasaray'a gitmek istemesi sebebiyle transfere 'evet' dediği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Sarı kırmızılıların, Rico Lewis transferinde lige verilen arada çok büyük mesafe katettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Yönetimin, genç yıldız için Manchester City'e 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Rico Lewis'in ise sarı kırmızılıların Avrupa'daki başarılı performansı sonrası Türkiye'ye gelmeyi istediği vurgulandı. Genç sağ bek, Galatasaray'a gelerek kendini daha fazla gösterme fırsatı yakalayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu!

Transferin kısa süre içinde netleşeceği ve Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk hamlesinin Rico Lewis olacağı bildirildi.

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