Yapılanma mı var?

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Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Hugh Dallas'ın hakemlerle yaptığı toplantının sızmasına ilk tepki veren isim oldu. HDI Sigorta ile yapılan işbirliği toplantısında konuşan Yelkencioğlu, "Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklıma gelen soru işaretleri. Sadece bizim maçımızla ilgili şeyleri cımbızla çıkarıyorlar" diye konuştu.
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