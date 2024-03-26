TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... 2022'in yaz ayında Galatasaray'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Marcao, İspanyol ekibinde istenen performansı gösterememişti. Bu doğrultuda Brezilyalı stoperin, Sevilla'dan ayrılarak yeniden sarı kırmızılılara dönebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Sarı-kırmızılıların 2022 yılında 13 milyon Euroya Sevilla'ya sattığı Marcao, yeni kulübünde istediği performansı gösteremedi.
Brezilyalı stoper, kariyerine yeni bir takımda devam etmek için İspanyol ekibi ile görüşmelere başladı.
Yapılan görüşmelerde hem Marcao hem de Sevilla cephesi satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray'a kiralama formülüne sıcak bakıyor.
Akşam'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar ise yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
İspanyol ekibinde 2 sezon boyunca sadece 20 müsabakada forma giyen Marcao, saha içinde bin 212 dakika sahada kaldı.
Brezilyalı stoper, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulunabildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 27 yaşındaki savunmacının Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor.
Marcao, Galatasaray formasını ise tam 141 kez giymişti.
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