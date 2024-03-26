Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... 2022'in yaz ayında Galatasaray'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Marcao, İspanyol ekibinde istenen performansı gösterememişti. Bu doğrultuda Brezilyalı stoperin, Sevilla'dan ayrılarak yeniden sarı kırmızılılara dönebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 13:18
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın başarılı stoperleri Victor Nelsson, Davinson Sachez ve Abdülkerim Bardakcı bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Avrupa'nın önde gelen takımları bu oyuncular için Cimbom'un kapısını çalmaya başladı. Yönetim, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatıracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray, savunmanın göbeğine takviye yapmak için arayışlara tam gaz devam ediyor. Tüm seçenekler değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-kırmızılıların 2022 yılında 13 milyon Euroya Sevilla'ya sattığı Marcao, yeni kulübünde istediği performansı gösteremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Brezilyalı stoper, kariyerine yeni bir takımda devam etmek için İspanyol ekibi ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Yapılan görüşmelerde hem Marcao hem de Sevilla cephesi satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray'a kiralama formülüne sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Akşam'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar ise yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İspanyol ekibinde 2 sezon boyunca sadece 20 müsabakada forma giyen Marcao, saha içinde bin 212 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! İşte sözleşme detayları

Brezilyalı stoper, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulunabildi.

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