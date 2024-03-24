Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...
Son dakika spor habelreri... Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Okan Buruk için yönetim kesenin ağzını açtı. İşte sarı-kırmızılıların Okan Buruk'a yapacağı yeni teklif ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Buruk'un teklif edilen sözleşmeye 'Evet' dediği belirtildi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yıl 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.
SEZON SONU NETLEŞECEK
Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu spekülasyonlara neden olmamak için ve camianın bu durumdan etkilenmemesi için Mayıs ayında yapılacak sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.
Bilindiği gibi Galatasaray'da Mayıs ayında başkanlık seçimi yapılacak. Cimbom, Okan Buruk yönetiminde büyük başarılara imza attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon kupa ve Avrupa'dan elense de Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 2 puanla ilk sırada yer alıyor.
Okan Buruk bu sezon Galatasaray ile 47 maça çıktı. Bu maçlarda 35 galibiyet alırken, 6 maç berabere sonuçlandı. Sadece 6 maç kaybetti. 2.36 puan ortalaması yakaladı.
Okan Buruk'un da Galatasaray ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.
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