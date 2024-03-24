Haberler Galatasaray Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Son dakika spor habelreri... Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Okan Buruk için yönetim kesenin ağzını açtı. İşte sarı-kırmızılıların Okan Buruk'a yapacağı yeni teklif ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Galatasaraylı başarıdan başarıya koşturan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti ve başarılı hocayla anlaşmaya vardı.

Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Buruk'un teklif edilen sözleşmeye 'Evet' dediği belirtildi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yıl 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.

Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

SEZON SONU NETLEŞECEK

Takvim'd eyer alan haberde İki yılda 95 milyon liranın sahibi olacak. Ancak yönetim etik olması için resmi imzaların seçimden sonra atılmasını istiyor. Okan Buruk'un da bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu spekülasyonlara neden olmamak için ve camianın bu durumdan etkilenmemesi için Mayıs ayında yapılacak sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Bilindiği gibi Galatasaray'da Mayıs ayında başkanlık seçimi yapılacak. Cimbom, Okan Buruk yönetiminde büyük başarılara imza attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon kupa ve Avrupa'dan elense de Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 2 puanla ilk sırada yer alıyor.


Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

Okan Buruk bu sezon Galatasaray ile 47 maça çıktı. Bu maçlarda 35 galibiyet alırken, 6 maç berabere sonuçlandı. Sadece 6 maç kaybetti. 2.36 puan ortalaması yakaladı.

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