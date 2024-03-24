Okan Buruk'a dev rakam! İşte Galatasaray'ın yapacağı tekllif...

SEZON SONU NETLEŞECEK



Takvim'd eyer alan haberde İki yılda 95 milyon liranın sahibi olacak. Ancak yönetim etik olması için resmi imzaların seçimden sonra atılmasını istiyor. Okan Buruk'un da bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi.