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Georgiy Sudakov'dan Galatasaray açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Georgiy Sudakov'dan sarı-kırmızılı takım hakkında açıklama geldi. İşte Sudakov'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Georgiy Sudakov'dan Galatasaray açıklaması!

Shakhtar Donetsk forması giyen 21 yaşındaki orta saha Georgiy Sudakov, geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

Georgiy Sudakov'dan Galatasaray açıklaması!

Takvim'de yer alan haberde Ukraynalı futbolcu, "Galatasaray, Manchester City veya Barcelona... Bu takımlarla yapılan görüşmeler hakkında hiçbir bilgim yok. Ancak Shakhtar, Napoli'den gelen 40 milyonu reddetti. Belli ki benden daha fazlasını istiyorlar" diye konuştu.


Georgiy Sudakov'dan Galatasaray açıklaması!

GEORGIY SUDAKOV KİMDİR?

21 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2028 yılında sona erecek. Sudakov bu sezon Ukrayna Ligi'nde 14 maça çıktı.

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