Georgiy Sudakov'dan Galatasaray açıklaması!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Georgiy Sudakov'dan sarı-kırmızılı takım hakkında açıklama geldi. İşte Sudakov'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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Takvim'de yer alan haberde Ukraynalı futbolcu, "Galatasaray, Manchester City veya Barcelona... Bu takımlarla yapılan görüşmeler hakkında hiçbir bilgim yok. Ancak Shakhtar, Napoli'den gelen 40 milyonu reddetti. Belli ki benden daha fazlasını istiyorlar" diye konuştu.
GEORGIY SUDAKOV KİMDİR?
Sudakov, bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretirken genç yeteneğin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Sudakov, Ukrayna ekibinin altyapısında yetişti.
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