Rodrigues uçak gibiydi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Rodrigues uçak gibiydi

    Rodrigues uçak gibiydi

    Aslan'ın? başarılı sol kanat oyuncusu , maçının yıldızlarından biri oldu.

    Aslan'ın başarılı sol kanat oyuncusu , maçının yıldızlarından biri oldu. Cimbom, Nagatomo ve Rodrigues'in kullandığı sol kanatta zaman zaman etkili oldu. Garry Rodrigues müthiş deparlarıyla Başakşehir'in sağ beki Caiçara'yı bir hayli zorladı. Çıkışlarını da engelledi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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