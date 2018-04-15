Fatih Terim'den oyuncularına 6 emir! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'den oyuncularına 6 emir!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den oyuncularına 6 emir!

    Fatih Terim, G.Birliği yenilgisinden sonra kritik hale gelen Başakşehir maçını düşünüyor.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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