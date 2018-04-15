Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı
Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI
Galatasaray, 2-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetini taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların yanına giderek 3'lü çekti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu önemli maçtan galip ayrılarak, Başakşehir'den liderliği geri aldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların yanına gitti. Futbolcular, taraftarlarla beraber tezahüratlar söylerken aynı zamanda 3'lü de çekti.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:16
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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