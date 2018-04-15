Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    , ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı

    Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı

    , galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

    'ın 'de iç sahada oynadığı müsabakalarda bileği bükülmüyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde mücadele ettiği 'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 17 müsabakaya yükseltti. Söz konusu 17 maçta ise Aslan, 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Stadyumu'nda son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında 3-1'lik skorla almıştı.

    GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI
    Galatasaray, 2-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetini taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların yanına giderek 3'lü çekti.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu önemli maçtan galip ayrılarak, Başakşehir'den liderliği geri aldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların yanına gitti. Futbolcular, taraftarlarla beraber tezahüratlar söylerken aynı zamanda 3'lü de çekti.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:16
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