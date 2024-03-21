GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) bonservisini aldığı Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını, Arjantinli takımın transfer olmak istediği takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'ın sezon başında en çok konuşulan transferlerinden başındaysa Mauro Icardi geliyor.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımda adeta küllerinden doğdu.
Sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan ancak bu teklifleri kabul etmeyen başarılı futbolcu, bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu.
Yönetim, gösterdiği etkili performans ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın gönlünde taht kuran başarılı Icardi'nin bonservisi için 10 milyon Euro ödedi.
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 2023/2024 sezonuna da fırtına gibi bir giriş yapsa da ilerleyen haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçti.
Son haftalarda yeniden çıkışa geçen ve özellikle geçtiğimiz hafta 4-3 kazanılan Kasımpaşa maçına damga vuran Arjantinli forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, daha önce de Serie A'ya dönmek istediği konuşulan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
INTER'E DÖNMEK İSTİYOR
Tuttomercatoweb'te yer alan haberde; Icardi'nin Inter'e dönmek istediği belirtildi.
Haberde tecrübeli golcünün adının anıldığı Juventus ve Milan'a transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yıllık 10 milyon dolar ödemesinin oyuncunun transferinde sorun olabileceği aktarıldı.
Haberde ayrıca Arjantinli yıldızın Real Madrid, Barcelona ve büyük bir Premier Lig ekibinden gelecek bir transfer teklifini dikkate alacağı ve şu an için Galatasaray'dan ayrılmasının zor olduğuna da vurgu yapıldı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıktı.
Deneyimli forvet, 23 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Icardi'nin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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