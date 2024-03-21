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GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) bonservisini aldığı Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını, Arjantinli takımın transfer olmak istediği takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 12:00
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kritik Kasımpaşa deplasmanını 4-3'le geçen ve bitime 8 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Ligde üst üste 11. maçını kazanarak yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük yankı uyandırmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Yönetim, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi birçok ünlü ismi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirmişti.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Galatasaray'ın sezon başında en çok konuşulan transferlerinden başındaysa Mauro Icardi geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımda adeta küllerinden doğdu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan ancak bu teklifleri kabul etmeyen başarılı futbolcu, bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Yönetim, gösterdiği etkili performans ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın gönlünde taht kuran başarılı Icardi'nin bonservisi için 10 milyon Euro ödedi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 2023/2024 sezonuna da fırtına gibi bir giriş yapsa da ilerleyen haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçti.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Son haftalarda yeniden çıkışa geçen ve özellikle geçtiğimiz hafta 4-3 kazanılan Kasımpaşa maçına damga vuran Arjantinli forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

İtalyan basını, daha önce de Serie A'ya dönmek istediği konuşulan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

INTER'E DÖNMEK İSTİYOR

Tuttomercatoweb'te yer alan haberde; Icardi'nin Inter'e dönmek istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Haberde tecrübeli golcünün adının anıldığı Juventus ve Milan'a transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Öte yandan Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yıllık 10 milyon dolar ödemesinin oyuncunun transferinde sorun olabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Haberde ayrıca Arjantinli yıldızın Real Madrid, Barcelona ve büyük bir Premier Lig ekibinden gelecek bir transfer teklifini dikkate alacağı ve şu an için Galatasaray'dan ayrılmasının zor olduğuna da vurgu yapıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde büyük bomba! Icardi'nin gitmek istediği takımı açıkladılar

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıktı.

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