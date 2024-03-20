Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da takımını sırtlayan isim oldu. Arjantinli yıldız verdiği skor katkısıyla rekora gözünü dikerken, dünya yıldızlarıyla yarışıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin bu sezonki performansı başarısı bununla da sınırlı değil.
REKORUNU KIRABİLİR
Icardi gol ve asist katsısı baz alındığında kariyerinin en skorer 2. sezonunu yaşıyor.
Arjantinli forvetin en verimli sezonu 2014/15 sezonundaki toplam 36 gol katkısı olmuştu.
Icardi 2 skor katkısı daha yaparsa en iyi sezonunu egale edecek.
Yıldız oyuncu 3 skor katkısı daha yapması durumunda da kendi rekorunu kıracak.
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