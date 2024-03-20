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Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da takımını sırtlayan isim oldu. Arjantinli yıldız verdiği skor katkısıyla rekora gözünü dikerken, dünya yıldızlarıyla yarışıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:50
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Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu sezon performansı ile göz kamaştırıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta görev yapan Icardi gol ve asistleriyle toplam 34 gole katkıda bulundu.

Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Arjantinli santrfor, bu istatistiğiyle Avrupa'nın en çok skor katkısı veren 7. futbolcusu oldu. İlk sırada 50 gol katkısıyla Sporting Lizbon'un İsveçli forveti Gyökeres var.

Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Manchester City'nin Norveçli santrforu Haaland'ın 35, 6. sıradaki Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah'ın ise 34 gol katsısı var. Yani Icardi'nin bu iki dünya starını geri bırakması an meselesi.

Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin bu sezonki performansı başarısı bununla da sınırlı değil.

Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

REKORUNU KIRABİLİR

Icardi gol ve asist katsısı baz alındığında kariyerinin en skorer 2. sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Arjantinli forvetin en verimli sezonu 2014/15 sezonundaki toplam 36 gol katkısı olmuştu.

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