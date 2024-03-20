Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu sezon performansı ile göz kamaştırıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta görev yapan Icardi gol ve asistleriyle toplam 34 gole katkıda bulundu.

Arjantinli santrfor, bu istatistiğiyle Avrupa'nın en çok skor katkısı veren 7. futbolcusu oldu. İlk sırada 50 gol katkısıyla Sporting Lizbon'un İsveçli forveti Gyökeres var.